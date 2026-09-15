Red Bull insiste en que "no hay ningún problema" con la recuperación de Isack Hadjar

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirma que la recuperación de Isack Hadjartras su lesión avanza según lo previsto, a pesar de que el francés se haya perdido los tres últimos Grandes Premios de Fórmula 1.

Hadjar se lesionó la muñeca durante un entrenamiento en el parón veraniego y, desde entonces, ha sido sustituido por Liam Lawson, mientras que el piloto reserva Yuki Tsunoda le ha hecho las veces en RB.

El contacto con el siete veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez —quien, como es bien sabido, luchó contra las lesiones durante años— convenció al piloto francés, en su segunda temporada, de que no debía precipitar su regreso a la competición. Márquez se fracturó el húmero en la primera carrera de la temporada 2020, en Jerez, intentó participar en la siguiente prueba y acabó fuera de combate durante el resto de la temporada.

Cuando se le preguntó tras el Gran Premio de España del domingo cómo se encontraba Hadjar y cuáles eran sus posibilidades de correr en Bakú, Mekies sonrió: "Isack está bien, ahora mismo está abajo. Bromas aparte, la recuperación de Isack va por buen camino.

"Creo que hemos aprendido que, en esencia, es un plazo normal para el tipo de lesiones que tiene, así que seguiremos con el mismo enfoque que hasta ahora.

"Evaluaremos la situación dentro de una semana. Tenemos algo más de una semana completa para evaluar la situación, ver cómo se encuentra y, a continuación, ponerlo en el simulador para someterlo a las condiciones reales de carrera.

"Si se siente cerca del 100 %, nos lanzaremos; si considera que la recuperación no ha concluido, nos mantendremos fieles a nuestro enfoque de dar prioridad a su recuperación. Lo que no queremos es que, al apresurar su regreso, pongamos en peligro su capacidad a largo plazo para volver al 100 %".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Mientras tanto, Lawson volverá a estar bastante ocupado, ya que el neozelandés debe prepararse para la próxima prueba con ambos equipos, teniendo en cuenta cualquier evolución en la situación de Hadjar.

"Supone pasar mucho tiempo en la fábrica y realizar muchos preparativos adicionales", admitió Lawson. "Creo que esta semana de descanso no será realmente una semana de descanso".

Cuando se le preguntó si tenía ganas de volver a su propio coche, aclaró: "Bueno, se trata más bien de la preparación. Prepararse para ambos es un poco difícil, y hay que acostumbrarse a coches diferentes.

"Ahora que el fin de semana [de Madrid] llega a su fin, me siento bastante cómodo en este coche. Pero de cara al futuro, todo es una incógnita hasta los fines de semana de carrera.

"Probablemente no se decidirá hasta el miércoles o el jueves para Bakú, y eso hace que sea bastante complicado prepararme mentalmente para el coche que voy a pilotar.

"Pero, al mismo tiempo, como he dicho, cuanto más tiempo conduzco este, más cómodo me siento. Volver ahora será bastante duro. Se conduce de forma completamente diferente".

Lawson ha sumado 14 puntos en sus tres Grandes Premios con Red Bull, consolidando su novena posición en la clasificación de pilotos. Ahora se encuentra a solo 12 puntos de Hadjar.

Con información de Ronald Vording y Cihangir Perperik

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