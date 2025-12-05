Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren

Mientras Lando Norris superaba a Max Verstappen durante los entrenamientos, el asesor de pilotos de Red Bull Helmut Marko admitió que su equipo -y otros- necesitan dar un paso adelante si Verstappen quiere ganar el título de pilotos.

Stuart Codling Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Tras la primera sesión de entrenamientos en Abu Dabi, el líder del campeonato Lando Norris era solo 0,008s más rápido que Max Verstappen, pero esa diferencia aumentó a 0,363s en la segunda sesión. Eso es preocupante para Red Bull en dos frentes: en primer lugar, que los cambios de puesta a punto entre las sesiones no tuvieron el efecto deseado, y también que la segunda sesión es mucho más representativa que la primera porque las condiciones de la pista son más parecidas a las probables en la calificación.

El compañero de Norris en McLaren , Oscar Piastri, ahora tercero en el campeonato pero muy cerca de los puntos, tuvo que saltarse la FP1 mientras que la estrella mexicana de la IndyCar, Pato O'Ward, completó la tanda obligatoria de debutantes del equipo. Luego tuvo una FP2 accidentada en la que fue el 11º más rápido.

El año pasado Norris ganó desde la pole position, mientras que Verstappen, que salía quinto en la parrilla, golpeó a Piastri en la primera vuelta. Las matemáticas del campeonato tal y como están, con Norris 12 puntos por delante de Verstappen, significan que si Norris se clasificara en la pole y se pusiera en cabeza en la salida, Red Bull requeriría que McLaren fumara.

Esto no es descartable, dada la doble descalificación en Las Vegas y el extraño fallo de estrategia en Qatar. Pero Red Bull no quiere depender de que McLaren vuelva a fallar.

"Tendríamos suerte, pero no podemos confiar tres veces en los errores", dijo Helmut Marko, asesor de pilotos de Red Bull. "Tenemos que luchar desde nuestras propias fuerzas".

Esto parece una propuesta tenue, pero no fuera de los límites de la posibilidad dado el historial de Red Bull de dar la vuelta a su coche de la noche a la mañana. Pero mientras que el equipo habitualmente corre con modos de motor más bajos los viernes, las pérdidas clave de Verstappen en comparación con Norris se produjeron en el sector tres, que está dominado por el tipo de curvas lentas de 90 grados donde la tendencia del RB21 a subvirar es más un factor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Marko achacó la mayor diferencia en la FP2 a "cambios en la puesta a punto que no dieron el efecto que esperábamos", pero señaló que Verstappen ha estado más retrasado después de la práctica antes.

"Ahora estamos perdiendo más tiempo en el sector tres", dijo. "Hay varios factores en juego. Pero es viernes: hemos tenido viernes peores".

"Él [Verstappen] vino directamente y dijo que el coche está subvirando. También estaba rebotando un poco. Pero tenemos otra sesión y espero que vayamos en la dirección correcta. No diría que [la diferencia de tres décimas] es alarmante, pero no es una situación muy cómoda."

Podría ayudar a la causa de Verstappen si MercedesFerrari estuvieran más cerca, y podría potencialmente alterar las decisiones estratégicas de McLaren o costarles puntos, como hizo Charles Leclerc en el GP de Estados Unidos o George Russell en Bahréin, por ejemplo. Pero Marko descartó esta posibilidad: "No veo a ninguno de ellos lo suficientemente rápido".

Eso deja a la estrategia de neumáticos como la principal palanca de Red Bull de la que tirar. Se ahorró un juego extra de Pirelli de compuesto medio el viernes, mientras que McLaren se ahorró un juego de duros al no utilizarlos en la FP2, pero Verstappen tuvo más degradación en los neumáticos de compuesto medio que Norris, según Marko. En esta pista, la degradación se desencadena por el graining en el neumático delantero derecho, que está sometido a un mayor esfuerzo, y que luego se desarrolla en ambas ruedas delanteras antes que en las traseras, ya que el piloto intenta deslizar más la parte trasera para combatir el creciente subviraje.

Pirelli predice que la carrera será a una sola parada con los neumáticos medios y duros, pero no descarta dos paradas. Como de costumbre, Pirelli espera que el neumático blando sea apto para la carrera si las pruebas de apoyo ofrecen suficiente goma.

"Veremos qué es mejor para la carrera", dijo Marko. "Pero quiero decir que es sobre todo Norris quien es más rápido. Desafortunadamente no Piastri - hubiéramos preferido que fuera al revés..."

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Colapinto pasa de la ilusión al desconcierto tras caída de rendimiento en Abu Dhabi
Artículo siguiente ¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

Comentarios destacados
Más de
Stuart Codling
Antonelli sobre el acoso en redes tras Qatar: "No fue fácil"

Antonelli sobre el acoso en redes tras Qatar: "No fue fácil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Antonelli sobre el acoso en redes tras Qatar: "No fue fácil"
Lo que McLaren puede aprender de Michael Schumacher tras el error del GP de Qatar

Lo que McLaren puede aprender de Michael Schumacher tras el error del GP de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Lo que McLaren puede aprender de Michael Schumacher tras el error del GP de Qatar
Por qué las líneas finas definieron la pole de Piastri en Qatar, y frustraron a Verstappen

Por qué las líneas finas definieron la pole de Piastri en Qatar, y frustraron a Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué las líneas finas definieron la pole de Piastri en Qatar, y frustraron a Verstappen
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
Verstappen admite que tras el viernes en Abu Dhabi deben ser más rápidos

Verstappen admite que tras el viernes en Abu Dhabi deben ser más rápidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Verstappen admite que tras el viernes en Abu Dhabi deben ser más rápidos
Verstappen: El vuelco de Red Bull en 2025 es más importante que el título de F1

Verstappen: El vuelco de Red Bull en 2025 es más importante que el título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Verstappen: El vuelco de Red Bull en 2025 es más importante que el título de F1
Norris, Verstappen y Piastri opinan sobre la lucha por el título de F1 en Abu Dhabi

Norris, Verstappen y Piastri opinan sobre la lucha por el título de F1 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris, Verstappen y Piastri opinan sobre la lucha por el título de F1 en Abu Dhabi
McLaren F1
Más de
McLaren F1
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?
Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír

Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris: No ha sido un mal viernes en Abu Dhai, pero nada por lo que sonreír
Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Lo que la historia de la F1 nos dice sobre los títulos a tres bandas

Últimas noticias

Tandas largas Abu Dhabi: Norris por delante de Verstappen de cara al domingo

Tandas largas Abu Dhabi: Norris por delante de Verstappen de cara al domingo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Tandas largas Abu Dhabi: Norris por delante de Verstappen de cara al domingo
Ferrari: el problema del SF-25 el viernes en Abu Dhabi

Ferrari: el problema del SF-25 el viernes en Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Ferrari: el problema del SF-25 el viernes en Abu Dhabi
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
¿Cómo son las papaya rules de McLaren de cara a la lucha por el título de F1 de 2025?
Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren

Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Red Bull "no puede depender tres veces de los errores" de McLaren

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros