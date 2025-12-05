Tras la primera sesión de entrenamientos en Abu Dabi, el líder del campeonato Lando Norris era solo 0,008s más rápido que Max Verstappen, pero esa diferencia aumentó a 0,363s en la segunda sesión. Eso es preocupante para Red Bull en dos frentes: en primer lugar, que los cambios de puesta a punto entre las sesiones no tuvieron el efecto deseado, y también que la segunda sesión es mucho más representativa que la primera porque las condiciones de la pista son más parecidas a las probables en la calificación.

El compañero de Norris en McLaren , Oscar Piastri, ahora tercero en el campeonato pero muy cerca de los puntos, tuvo que saltarse la FP1 mientras que la estrella mexicana de la IndyCar, Pato O'Ward, completó la tanda obligatoria de debutantes del equipo. Luego tuvo una FP2 accidentada en la que fue el 11º más rápido.

El año pasado Norris ganó desde la pole position, mientras que Verstappen, que salía quinto en la parrilla, golpeó a Piastri en la primera vuelta. Las matemáticas del campeonato tal y como están, con Norris 12 puntos por delante de Verstappen, significan que si Norris se clasificara en la pole y se pusiera en cabeza en la salida, Red Bull requeriría que McLaren fumara.

Esto no es descartable, dada la doble descalificación en Las Vegas y el extraño fallo de estrategia en Qatar. Pero Red Bull no quiere depender de que McLaren vuelva a fallar.

"Tendríamos suerte, pero no podemos confiar tres veces en los errores", dijo Helmut Marko, asesor de pilotos de Red Bull. "Tenemos que luchar desde nuestras propias fuerzas".

Esto parece una propuesta tenue, pero no fuera de los límites de la posibilidad dado el historial de Red Bull de dar la vuelta a su coche de la noche a la mañana. Pero mientras que el equipo habitualmente corre con modos de motor más bajos los viernes, las pérdidas clave de Verstappen en comparación con Norris se produjeron en el sector tres, que está dominado por el tipo de curvas lentas de 90 grados donde la tendencia del RB21 a subvirar es más un factor.

Marko achacó la mayor diferencia en la FP2 a "cambios en la puesta a punto que no dieron el efecto que esperábamos", pero señaló que Verstappen ha estado más retrasado después de la práctica antes.

"Ahora estamos perdiendo más tiempo en el sector tres", dijo. "Hay varios factores en juego. Pero es viernes: hemos tenido viernes peores".

"Él [Verstappen] vino directamente y dijo que el coche está subvirando. También estaba rebotando un poco. Pero tenemos otra sesión y espero que vayamos en la dirección correcta. No diría que [la diferencia de tres décimas] es alarmante, pero no es una situación muy cómoda."

Podría ayudar a la causa de Verstappen si Mercedes y Ferrari estuvieran más cerca, y podría potencialmente alterar las decisiones estratégicas de McLaren o costarles puntos, como hizo Charles Leclerc en el GP de Estados Unidos o George Russell en Bahréin, por ejemplo. Pero Marko descartó esta posibilidad: "No veo a ninguno de ellos lo suficientemente rápido".

Eso deja a la estrategia de neumáticos como la principal palanca de Red Bull de la que tirar. Se ahorró un juego extra de Pirelli de compuesto medio el viernes, mientras que McLaren se ahorró un juego de duros al no utilizarlos en la FP2, pero Verstappen tuvo más degradación en los neumáticos de compuesto medio que Norris, según Marko. En esta pista, la degradación se desencadena por el graining en el neumático delantero derecho, que está sometido a un mayor esfuerzo, y que luego se desarrolla en ambas ruedas delanteras antes que en las traseras, ya que el piloto intenta deslizar más la parte trasera para combatir el creciente subviraje.

Pirelli predice que la carrera será a una sola parada con los neumáticos medios y duros, pero no descarta dos paradas. Como de costumbre, Pirelli espera que el neumático blando sea apto para la carrera si las pruebas de apoyo ofrecen suficiente goma.

"Veremos qué es mejor para la carrera", dijo Marko. "Pero quiero decir que es sobre todo Norris quien es más rápido. Desafortunadamente no Piastri - hubiéramos preferido que fuera al revés..."