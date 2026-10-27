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Red Bull no resolverá sus arrancadas hasta 2027: la fricción y el turbo complican el avance

A pesar de los claros progresos realizados a lo largo de la temporada, las salidas siguen siendo uno de los puntos débiles de Red Bull. El problema involucra varios elementos del monoplaza, desde la Unidad de Potencia hasta el embrague: para Laurent Mekies serán necesarias intervenciones de hardware que solo tendrán cabida con el proyecto 2027.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 27 oct 2026, 23:03

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Hay un aspecto que este año ha puesto particularmente en crisis a Red Bull y es el de las salidas. Incluso en Austin, tanto Max Verstappen como Isack Hadjar, a pesar de salir desde dos lados diferentes de la parrilla, no fueron autores de un arranque particularmente convincente que, en el caso del francés, le costó dos posiciones ante los Ferrari, mientras que el holandés perdió la oportunidad de inquietar a Antonelli.

A principios de año no era inusual ver a los dos pilotos del equipo de Milton Keynes, así como a los de Racing Bulls, caer hacia atrás en los primeros metros, echando a perder quizás una gran clasificación. Como ocurrió con Mercedes, claramente los técnicos de Red Bull también han trabajado para mejorar en este frente, pero para dar un paso adicional habrá que esperar a 2027, dado que el tema es más complejo de lo que parece.

“El tema de las salidas es un problema más complejo de resolver, en el sentido de que el rendimiento en la arrancada involucra prácticamente a todos los departamentos de la empresa, a excepción de la aerodinámica”, explicó Laurent Mekies, director del equipo Red Bull, al término del fin de semana de Austin. También en Singapur, por ejemplo, el temor era perder la pole en la salida, arruinando lo construido el sábado.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

En realidad, tampoco en Marina Bay el arranque en el semáforo fue perfecto, pero por una razón diferente a la de otros Grandes Premios, y esto deja muy claro que el problema es multidimensional y no concierne a una esfera específica: “Entran en juego el motor, la caja de cambios, el embrague y otros aspectos. Desde el principio de la temporada hemos visto que no somos la referencia en la salida”, añadió Mekies.

Desde el principio se han hecho progresos, pero falta constancia

Mientras tanto, el monoplaza ha mejorado, al punto que ahora parece haberse consolidado de forma estable entre los coches de cabeza capaces de jugarse el podio. Esto muestra la calidad del desarrollo puesto en pista por Red Bull tras haber comenzado muy atrás a principios de año, habiendo decidido invertir muchos recursos en la lucha por el título de 2025; pero ahora que el coche es más competitivo, perder posiciones en la salida tiene un doble peso.

El riesgo es que, como en el caso de Ferrari —aunque en su caso más por el rendimiento en clasificación que por la vuelta rápida—, terminen obligados a perseguir en aire sucio, teniendo por tanto que arriesgar. Tener un buen arranque a menudo puede simplificar de forma importante las carreras. “Aunque hemos logrado reducir la brecha, y recordarán lo difíciles que eran nuestras salidas al principio del año, todavía no somos la referencia”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Por un lado, confío en que de aquí al final de la temporada seguiremos reduciendo la diferencia, porque en cada carrera aprendemos algo y encontramos pequeñas formas de acercarnos. Por otro lado, sé perfectamente que no nos convertiremos en la referencia antes de que termine el año: se necesitarán modificaciones significativas en el proyecto y cambios de hardware, aspectos que solo veremos la próxima temporada”.

En efecto, las mejoras con respecto a las primeras carreras confirman los ajustes realizados a nivel de software y procedimientos, pero las últimas palabras de Mekies son también las más importantes, porque indican que Red Bull deberá esperar al próximo año para dar un paso definitivo al necesitar modificaciones a nivel de hardware. Esto no quiere decir que las salidas sean siempre malas ahora, pero hay poca constancia.

El embrague es demasiado sensible a las temperaturas

Ha habido ocasiones en que los pilotos de Milton Keynes o de Faenza han sido autores de excelentes arrancadas, y otras en las que han perdido posiciones: lo que falta es precisamente la continuidad en el rendimiento porque, aun realizando los procedimientos correctos, hay una ventana de trabajo demasiado estrecha. Parte del problema se debe a llevar el turbo al nivel adecuado de “carga”, ya que con estos monoplazas es difícil llevarlo a la ventana de trabajo correcta.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

En parte, como señaló Isack Hadjar, también hay un problema con el embrague, demasiado sensible a las microvariaciones en la forma en que se utiliza y a las temperaturas. “El embrague necesita una revisión a nivel de diseño. De momento es demasiado delicado y sufre particularmente con la gestión de las temperaturas. Es una pesadilla”.

Esto se conecta en parte también con el propio cambio reglamentario. Sin el MGU-H para suministrar energía al turbo y aumentar su velocidad de rotación desde parado, es difícil generar la presión necesaria estando detenidos en la parrilla, lo que llevó a la FIA a conceder los 5 segundos extra precisamente para dar más tiempo al sistema para llegar a la ventana operativa correcta.

Pero este procedimiento más largo introduce además una variable adicional. Para llevar el turbo a la ventana operativa correcta, los pilotos pasan más tiempo en la parrilla con el motor a altas revoluciones antes del semáforo verde, un aspecto que hace aún más delicada la gestión de las temperaturas y del embrague. Esto ayuda a entender por qué el problema no afecta a un solo aspecto, sino que, como explicó Mekies, habrá que esperar a 2027 para realizar modificaciones de hardware que mejoren la interacción entre embrague, caja de cambios y turbo.

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