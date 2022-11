Red Bull pide investigación por filtración de tope de gastos

Cargar reproductor de audio

Red Bull llegó a un acuerdo con la FIA por el incumplimiento de casi dos millones de dólares del límite presupuestario del año pasado antes del Gran Premio de México, argumentando que interpretó mal algunas de las exclusiones permitidas.

El equipo recibió una multa de 7 millones de dólares y una reducción del 10% en su desarrollo aerodinámico permitido para los próximos 12 meses, una sanción que Horner calificó de "enorme" y "draconiana".

Esto puso fin a la saga del límite de costes que surgió por primera vez durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur a finales de septiembre, cuando surgieron los primeros rumores de que Red Bull había incumplido el límite presupuestario.

Horner respondió enfáticamente a las acusaciones cuando se hicieron por primera vez, además de calificar las afirmaciones de sus rivales de "difamatorias" sin ninguna información oficial de la FIA.

Red Bull no fue informada oficialmente de que había infringido el límite de costes hasta el domingo del Gran Premio de Japón, 90 minutos después de que Max Verstappen consiguiera su segundo título mundial. Un día después se emitió una notificación pública.

Al reflexionar sobre el caso en México tras el fallo de la FIA, Horner dijo que esperaba una acción de seguimiento para investigar por qué se había filtrado la noticia del incumplimiento de Red Bull.

"Las acusaciones hechas en Singapur fueron extremadamente molestas para todos los miembros del personal, todos nuestros socios, todos los involucrados en Red Bull", dijo Horner.

"Obviamente, cualquier forma de filtración es enormemente preocupante. Es algo que esperamos que se investigue".

Antes de que se alcanzara el acuerdo de infracción aceptado entre Red Bull y la FIA, varios rivales del equipo habían sido claros en los llamamientos a tomar medidas enérgicas.

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, en una rueda de prensa sobre las recientes conclusiones del incumplimiento del límite de costes. La FIA ha impuesto a Red Bull una multa de 7 millones de dólares y una reducción de las pruebas aerodinámicas Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El jefe de McLaren, Zak Brown, escribió al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al presidente de la F1, Stefano Domenicali, para decir que cualquier posible infracción del límite de costes "constituye una trampa", algo que Horner rechazó ferozmente en Austin.

Tras la decisión de la FIA, Horner dijo que creía que algunos rivales de Red Bull debían disculparse por sus comentarios, mientras que el equipo que él representa "no se disculpará por la forma en que hemos actuado".

Horner añadió: "Asumimos que hay lecciones que aprender. Potencialmente se han cometido errores en nuestra presentación, que con el beneficio de la retrospectiva y la visión 20/20, todo el mundo puede ser un especialista”.

"Pero no hubo ninguna mala intención, no hubo nada deshonesto, y ciertamente no hubo ninguna trampa que se haya alegado en ciertos sectores. Así que no creo que tengamos que pedir disculpas”.

"Creo que se han aprendido lecciones. Todo el mundo puede aprender de esto. Hemos recibido una paliza en público, hemos recibido una paliza muy pública, a través de las acusaciones que han hecho otros equipos.

"Nuestros pilotos han sido abucheados en los circuitos. Y el daño a la reputación que se ha hecho con las acusaciones ha sido significativo. Ha llegado el momento de que eso se acabe".