"Me gustaría salir desde el pit lane". Así resumió Max Verstappen —de forma breve, pero no por ello menos clara— su descontento con el rendimiento del RB22 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Lo que frenó al cuatro veces campeón del mundo en la sesión de clasificación fue un equilibrio del monoplaza que distaba mucho de ser óptimo y una velocidad punta inferior a la alcanzada en la carrera sprint celebrada el sábado a primera hora de la tarde.

"No tiene mucho sentido, porque si las condiciones siguen así, tendré que pilotar de la misma manera. Llegados a este punto, preferiría hacer algunos ajustes, aunque el comportamiento del coche no sea impredecible. El equilibrio sigue sin ser el adecuado y somos lentos en las rectas", había comentado Max Verstappen.

Al término de la jornada del sábado, en Red Bull Racing se celebró una reunión para decidir qué hacer: ¿seguir las peticiones de Max, partiendo sin embargo desde el pit lane en la carrera del domingo, o salir a la carrera sin ningún cambio, con la esperanza de que Max pudiera arreglar las cosas como de costumbre y limitar los daños?

La respuesta quedó clara desde el domingo por la mañana. El RB22 número 3 se mantuvo sin cambios respecto al día anterior. Esto solo podía significar una cosa: que Max tendría que salir desde la parrilla con un coche que presentaría los mismos problemas que el sábado.

Hasta el accidente de Verstappen, ocurrido a pocas vueltas del final del Gran Premio, la decisión de Red Bull había resultado, en definitiva, acertada. Max iba tercero, solo superado por los dos Ferrari —aunque también influyó el problema que frenó a Antonelli cuando estaba en plena lucha por la victoria— y por delante del Mercedes de un George Russell que se encontraba en aún mayores apuros que él.

El problema en el alerón trasero acabó echando por la borda un resultado que habría sido más importante para la clasificación que para la moral. Verstappen, frustrado tras la carrera, volvió a subrayar que el equipo debería haber escuchado sus peticiones.

Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Por parte del equipo, en cambio, llegó la explicación de la decisión tomada, es decir, no ceder a las peticiones de Verstappen, sino continuar sin realizar modificaciones. Laurent Mekies, director del equipo de Milton Keynes, se refirió precisamente a la decisión tomada.

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"Tras la clasificación, era evidente que, por decirlo suavemente, no estábamos nada satisfechos con el equilibrio del coche. Cambiar la configuración del coche habría significado, sencillamente, salir desde el pit lane".

"Y, aunque sabíamos que afrontar la carrera con un equilibrio lejos de ser ideal no sería agradable, considerábamos que, aun así, nos daría un mejor resultado que salir desde el pit lane con un coche quizás un poco mejor. Lo hemos discutido con Max. Acepto plenamente que pueda tener una percepción diferente: es él quien conduce el coche, así que es comprensible".

De hecho, Red Bull barajó la posibilidad de salir desde el pit lane con una configuración diferente, pero no lo consideró una opción mejor. Max habría tenido que salir desde el fondo y, probablemente, también habría llegado a la zona de puntos, pero salir delante le habría dado mayores ventajas. Por un lado, la posibilidad de no estar en el rebufo durante toda la carrera al tener menos coches por delante (lo que hace que los neumáticos se calienten menos). Por otro, la posibilidad de trabajar mejor con la estrategia y someter al monoplaza a menos estrés.

"Al final del día, sin embargo, hemos aprendido lecciones importantes. Como ha señalado Max, el coche probablemente tenía un comportamiento muy similar al de ayer, así que nos hemos topado con los mismos límites que ya conocíamos", prosiguió el director francés.

"No estoy del todo convencido de que, si hubiéramos salido desde el pit lane, hubiéramos conseguido de todos modos el tercer puesto en pista antes de que se produjera la avería". Y este es el último y gran punto que —a posteriori, sin embargo— ha dado la razón a la decisión tomada por el equipo.

Lo que lo echó todo por tierra fue la segunda avería en el alerón abatible (se habla de un posible problema en el actuador) tras la primera ocurrida en Austria. Dos problemas de naturaleza diferente, pero que han llevado al mismo resultado: Max fuera de pista y, en consecuencia, una tensión entre el equipo y el piloto más acusada de lo que cabría esperar.