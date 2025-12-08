Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

¿Cambios en Red Bull? El futuro de Marko y Lambiase genera interrogantes

Helmut Marko no sabe si seguirá siendo parte de Red Bull el próximo año. Fuentes del paddock indican que el rol exacto de Gianpiero Lambiase, quien se mostró emocionado en Abu Dhabi, tampoco está del todo claro para 2026.

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Peter Fox

Red Bull ha dado la vuelta a su temporada 2025 de manera impresionante. Max Verstappen se quedó a solo dos puntos de un quinto título consecutivo de pilotos de Fórmula 1, pero afirmó que esa recuperación fue incluso más importante que el desenlace final de la lucha por el campeonato. El neerlandés añadió que el ambiente dentro del equipo ahora volvió a ser bueno.

Marko insinúa una posible salida de Red Bull

Sin embargo, esto no significa que todo vaya a permanecer exactamente igual el próximo año. Inmediatamente después del Gran Premio de Abu Dhabi, Helmut Marko declaró a Motorsport.com, entre otros medios, que no está seguro de si seguirá allí en 2026, a pesar de que su contrato más reciente es por dos años, y por lo tanto también cubre 2026.

"No está en duda, pero tendré una conversación y entonces veré qué hago", dijo en el circuito de Yas Marina. "Es un conjunto complejo de diferentes cosas." Cuando se le preguntó qué preferiría él mismo, el austriaco de 82 años respondió: "Tengo que pensarlo bien y entonces veremos."

La situación de Marko está vinculada a la estructura más amplia del equipo, con la empresa matriz austriaca tomando un control más firme este año. Red Bull debe considerar un modelo de liderazgo sostenible que funcione a largo plazo. Marko nunca ha ocultado que un quinto título mundial para Verstappen sería su sueño máximo y que ya estaba pensando en retirarse cuando el propio Verstappen dejara de competir algún día.

Con conversaciones previstas para el invierno europeo, ese día podría llegar antes de lo esperado, aunque, sea cual sea el desenlace final, Marko ha desempeñado un papel fundamental en la carrera de Verstappen. Le ofreció al neerlandés un asiento en Fórmula 1 para 2015, mientras que Mercedes quería que Verstappen pasara un año en GP2. Verstappen también ha respaldado en repetidas ocasiones a Marko, especialmente en Arabia Saudita el año pasado, cuando la posición de Marko estuvo bajo presión en medio de las luchas internas de poder con Christian Horner.

El domingo por la noche, el director del equipo, Laurent Mekies, también insinuó posibles cambios en Red Bull de cara a la temporada 2026.

Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

"Helmut ha sido increíble en cuanto a lo mucho que nos ha apoyado para ayudarnos a darle la vuelta a las cosas este año. Obviamente, él y la alta dirección tuvieron que tomar varias decisiones difíciles durante el año, y por supuesto nosotros siempre tenemos algunas. Pero la Fórmula 1 no es un entorno estático, siempre ajustas tus organizaciones, y eso aplica a lo técnico y también a lo deportivo.

"Es completamente normal que revisemos cómo podemos mejorar la manera en que operamos todo el tiempo. Así que no lo digo específicamente por Helmut, sino que digo en general que estamos en un entorno donde siempre nos desafiamos entre nosotros y buscamos los siguientes pasos, por pequeños que sean, para intentar trabajar juntos. Pero solo puedo agradecer a Helmut por el papel que ha desempeñado para lograr que lo que parecía una situación complicada a mitad de temporada funcionara con su apoyo."

Lambiase, emocionado tras un año difícil

El futuro de Marko no es la única incógnita de cara al receso invernal. Justo después del GP de Abu Dhabi, Gianpiero Lambiase apareció emocionado en el muro de boxes de Red Bull. Está relacionado con circunstancias personales que hicieron que este fuera un año especialmente difícil para el italiano y que lo llevaron a perderse las rondas de Austria y Bélgica. Simon Rennie lo reemplazó esos fines de semana como ingeniero de pista de Verstappen.

Motorsport.com ha sabido en el paddock que el rol específico de Lambiase para el próximo año aún no está definido. Debido a las circunstancias privadas mencionadas, es un tema que Red Bull discutirá durante el invierno. Si el equipo encuentra un ingeniero de pista adecuado para Verstappen y una estructura con la que todas las partes estén conformes, Lambiase podría potencialmente dejar sus tareas de ingeniería de pista y continuar en Red Bull en un puesto más sénior, supuestamente aún presente en el circuito.

Personas dentro del equipo enfatizan que no se ha tomado ninguna decisión y que, dada la situación, podría no ser prudente tomar decisiones rápidas en un momento tan difícil.

Con respecto a las emociones de Lambiase, Verstappen dijo inmediatamente después de la carrera: "Ha sido un año emocional. Dejemos de lado los resultados de este año y no quiero entrar demasiado en detalles, pero ha sido duro. Pero estoy muy contento de poder trabajar con alguien tan apasionado. Por supuesto, es mi ingeniero de pista, pero lo considero mi amigo. Hemos vivido juntos tantas cosas emocionantes y logros fantásticos.

"Estoy seguro de que estaba un poco emocional después de la bandera a cuadros. Así que realmente me entusiasma irme de aquí y ponerme al día con él porque no ha sido fácil a veces para él. Estoy muy orgulloso de poder trabajar con alguien tan bueno. Un verdadero ejemplo de alguien que no se dio por vencido esta temporada, incluso en los momentos difíciles."

Filtros