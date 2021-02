Así será Red Bull Powertrains, la división de motores de Red Bull

Después de meses de incertidumbre, Red Bull Racing por fin sabe a qué atenerse: la Comisión de la F1 votó por unanimidad el jueves la congelación del desarrollo de los motores a partir de 2022.

"Esto no es sólo una buena noticia para nosotros, sino también para la Fórmula 1 en general. Es una reducción significativa de los costos", dijo Marko a Motorsport-Magazin.

Para Red Bull y AlphaTauri, el acuerdo significa que puede continuar con las unidades de potencia de Honda por su cuenta. Ya habían llegado a un acuerdo con el fabricante japonés al respecto. Según Marko, Red Bull creará ahora una nueva empresa para ocuparse del programa de motores. "Eso será Red Bull Powertrains".

Evidentemente, Marko se alegra de que la propuesta presentada por Red Bull haya sido aceptada y de que haya una congelación del desarrollo a partir de 2022. El ex piloto de F1, de 77 años, ve una ventaja significativa en el mantenimiento de los motores por sí mismos en comparación con la compra de unidades de potencia a otro proveedor.

"Ahora construimos un motor y las cosas se pueden coordinar con el equipo que trabaja en el chasis. Eso debería beneficiar a ambas partes. Si hubiéramos tomado un motor de, por ejemplo, Renault, nos veríamos obligados a diseñar nuestro chasis, los radiadores y otras cosas en torno al motor suministrado".

No se usarán las instalaciones de Honda

Aunque Honda tiene una base europea en Milton Keynes, el lugar donde se encuentra la fábrica de Red Bull, y la empresa ha puesto esa instalación a la venta, Red Bull está optando por empezar desde cero.

"El edificio 8, uno de los que ya tenemos, se convertirá en un taller de motores", dijo Marko. El equipo está eligiendo deliberadamente evitar las instalaciones de Honda. "El taller de Honda está más equipado para las motos eléctricas. No hay suficientes bancos de pruebas ni los más modernos para llevar a cabo la necesaria optimización de los motores".

El edificio donde Red Bull quiere mantener los motores estará equipado con una serie de bancos de pruebas totalmente nuevos de la empresa austriaca AVL, especialista en este campo. No se escatimarán gastos, pero eso no es un problema según Marko. "Se trata de una inversión única en el edificio y, sobre todo, en los bancos de pruebas, pero los costos operativos no serán mucho mayores que si hubiéramos comprado un motor en otro lugar. Cuesta un poco más, pero la diferencia no es significativa".

Al invertir ahora fuertemente en el taller, Red Bull espera cosechar los beneficios más allá de 2025, cuando llegue el cambio reglamentario para los motores. "Este taller está diseñado técnicamente de tal manera que el desarrollo para las nuevas regulaciones de motor puede llevarse a cabo aquí, siempre y cuando se mantenga dentro del rango objetivo."

Uno de los puntos que Red Bull también está estudiando es la venta de los derechos de denominación del motor. Anteriormente, Red Bull lo hizo en 2017 y 2018, cuando aún usaba motores Renault. Sin embargo, la relación entre las dos partes se tensó mucho debido a los continuos problemas técnicos, lo que llevó a TAG Heuer a patrocinar los motores.

Marko cree que un escenario similar es realista, aunque señala que no todas las marcas son aptas para ello. "Por supuesto, no por otro fabricante de automóviles, sino por una empresa interesada, por ejemplo".

