Por qué Red Bull tuvo problemas “irregulares” en el estreno de su paquete de evoluciones en Austria

Red Bull aún no obtuvo una imagen clara durante los entrenamientos del viernes en Spielberg de lo que Max Verstappen describió como un paquete de mejoras “crucial” para el RB22.

El neerlandés terminó cuarto en ambas sesiones en el Red Bull Ring, acabando finalmente a más de medio segundo del marcador de ritmo Kimi Antonelli.

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Por la radio del equipo, Verstappen se quejó principalmente de un problema en la curva 3, donde la unidad de potencia de Red Bull perdía revoluciones de forma extraña en el vértice, obligando a los pilotos a esperar a que el motor volviera a responder.

El cuatro veces campeón del mundo lo describió después como “irregular”, y su compañero de equipo Hadjar ofreció una evaluación similar.

“Es como si los neumáticos traseros se agarraran, se bloquearan y perdieras todo el apoyo. No es un agarre lineal, no es agradable. Estás constantemente adivinando el agarre. Y luego, una vez que vuelves a dar gas, el motor tiene que ponerse al día y crea patinaje de las ruedas en la salida,” dijo Verstappen.

“Es realmente, realmente pobre. Solo en esta curva, no sé cuánto estamos perdiendo, pero realmente se siente mal.”

El director técnico Pierre Wache reconoció que un problema relacionado con el motor está en la raíz del problema, algo que Red Bull debe abordar antes de la clasificación: “Claramente tenemos un problema ahí en cómo gestionamos el motor y cómo está funcionando el coche. Eso es algo que tenemos que arreglar o intentar alejarnos de ello.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto de RB Arvid Lindblad reveló que el equipo hermano lleva más tiempo luchando con problemas similares, pero que esta es la primera vez que ha afectado al equipo principal.

¿Puede Red Bull resolver los problemas de equilibrio durante la noche?

Aparte de ese problema relacionado con el motor, el equilibrio general tampoco estaba donde ambos pilotos de Red Bull querían que estuviera. Según Wache, sin embargo, hay una explicación lógica para ello.

Como Red Bull ha introducido una mejora importante de una vez, las características del coche han cambiado, lo que significa que no todo lo aprendido durante los fines de semana de carrera anteriores sigue siendo válido.

“Es siempre el mismo problema. Cuando cambias mucho en el coche, las características cambian un poco, y el equilibrio cambia,” explicó Wache. “Entonces tienes que ver cómo la sensibilidad de cada elemento de reglaje desempeña un papel en la petición de los pilotos y en lo que necesitan.

“Eso es claramente algo de lo que tenemos que aprender de la FP2 e intentar mejorar para la FP3 y la clasificación.”

Según Hadjar, esa es precisamente la razón por la que Red Bull aún no puede juzgar lo que realmente vale el amplio paquete, que incluye un suelo revisado, pontones laterales y reducción de peso.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Peter Fox / Getty Images

“Hasta ahora, simplemente parece que es difícil extraerle el máximo porque estamos completamente fuera de equilibrio y estamos sufriendo mucho. Así que hay mucho que investigar esta noche,” dijo el piloto francés.

Aunque el verdadero alcance del progreso sigue sin estar claro, Wache está convencido de que la mejora representa un paso adelante: “Lo que vemos es claramente un paquete mejor que el que teníamos anteriormente en términos de peso y en términos de carga aerodinámica. Pero para ver exactamente los niveles de carga aerodinámica que podemos lograr, veremos más durante la noche y mañana por la mañana.”

El jefe de equipo Laurent Mekies ha dicho que espera que las mejoras reduzcan el déficit de Red Bull de cuatro a cinco décimas a alrededor de dos a tres décimas.

Un beneficio añadido, según Hadjar, es que el paquete debería mejorar la manejabilidad, siempre que se pueda encontrar un mejor equilibrio que el del viernes: “Se sintió mucho mejor en la FP2, así que son buenas noticias, pero no está donde queremos estar. Al menos es mucho más fácil de conducir, así que el rendimiento debería llegar mañana un poco más fácil de lo habitual. Así que eso es bueno, pero el coche definitivamente no está donde queremos en términos de reglaje.”

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