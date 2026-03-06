Red Bull arranca por detrás en Australia, tal como esperaba Max Verstappen
Verstappen dice que Red Bull tiene "bastante trabajo por hacer" para desafiar a los equipos rivales de punta en Melbourne, pero no le sorprende.
Max Verstappen dice que la modesta posición de Red Bull en la jerarquía del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, tras las prácticas del viernes, no es una sorpresa para él.
Verstappen fue el sexto más rápido en la Práctica Libre 2, a 0.637s del referente Oscar Piastri y a 0.423s del Mercedes de Kimi Antonelli, mientras que su desventaja respecto al Ferrari de Lewis Hamilton fue de 0.316s.
Esto está en línea con la hoja de tiempos de la pretemporada, ya que Red Bull también tuvo el cuarto coche más rápido a lo largo de los seis días de actividad en Bahréin, por lo que Verstappen no está demasiado sorprendido por su rendimiento actual.
"Tuvimos una pretemporada bastante decente", dijo el cuatro veces campeón del mundo el viernes. "Creo que ha sido una gran curva de aprendizaje, pero hemos rodado bien, hemos dado muchas vueltas, así que en realidad no hay mucho más que podríamos haber deseado que hubiera salido mejor.
"Pero en términos de rendimiento, no lo sé, creo que todavía tenemos bastante trabajo por hacer para estar adelante, pero esto también es algo que ya había previsto, que fuera así".
La falta de ritmo de Verstappen se vio agravada por un problema con su caja de control electrónico, lo que significó que no saliera a la pista durante los primeros 25 minutos de la FP2. Luego tuvo una salida a alta velocidad hacia la trampa de grava a la salida de la curva 10, con restos que salieron despedidos de su coche.
Consultado sobre si podría desafiar a Mercedes y cuánto se revelaría en un circuito sensible a la potencia como Albert Park, dado que la gestión de energía se ha vuelto crucial en la nueva era de la F1, Verstappen respondió: "Veremos qué pasa, ¿no? En realidad no estoy demasiado preocupado por eso.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
"Quiero decir, simplemente intento hacer lo mejor posible, y como dije antes, somos positivos, estamos contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, pero también sabemos que si realmente queremos luchar adelante, necesitamos ser más rápidos, así que en eso trabajaremos".
Tras haberse mostrado bastante crítico con los coches de F1 de 2026, Verstappen se mostró imperturbable el viernes, y añadió: "Si tengo que correr con un carrito de supermercado, lo llevaré al límite de lo que un carrito de supermercado puede hacer".
Mientras tanto, el nuevo compañero de equipo del neerlandés, Isack Hadjar, terminó casi seis décimas por detrás del RB22 líder.
"La fiabilidad ha sido buena, pero en términos de consistencia, cada vuelta en la FP2 ha sido bastante difícil, en cuanto al despliegue y todo lo demás. Pero lo analizaremos. No puede ir todo perfecto el primer día, así que es normal", dijo Hadjar de manera tranquilizadora.
Aun así, la falta de experiencia del francés podría estar perjudicándolo.
"Este año se siente como si no hubiera suficiente práctica antes de la clasificación. Todavía hay muchas cosas desconocidas. Ojalá tuviera más vueltas para entender qué está pasando con la unidad de potencia", admitió.
