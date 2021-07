Red Bull quiere que los motores 2026 empiecen desde una hoja en blanco

La Fórmula 1 anunció en febrero que seguiría adelante con los planes para una nueva configuración de las unidades de potencia a partir de 2025, tras acordar una congelación del desarrollo de los actuales V6 híbridos hasta que se llegue a ese periodo.

El sábado por la tarde tendrá lugar en Austria una reunión que dará forma a la dirección de las nuevas unidades de potencia, en la que participarán los actuales fabricantes de unidades de potencia Ferrari, Mercedes y Renault, así como otros interesados como Audi y Porsche.

Red Bull también estará presente en la reunión antes de su evolución como fabricante de unidades de potencia en 2022, cuando tome el relevo de su socio saliente Honda.

La reunión se centrará en el uso de combustibles sostenibles, ampliamente aceptado como un desarrollo crucial para el futuro de la F1, así como en el equilibrio entre la potencia híbrida y la de combustión en la próxima generación de unidades de potencia.

El jefe de Red Bull F1, Christian Horner, consideró que la serie tiene la oportunidad de "hacer algo realmente bueno para el deporte" con su nueva normativa de unidades de potencia, y que no debería considerar ninguna transferencia de las unidades de potencia existentes debido a su gasto y complejidad.

También indicó su deseo de retrasar la introducción de las nuevas unidades de potencia hasta 2026, un año más tarde de lo previsto actualmente.

“Este nuevo motor estará con nosotros durante los próximos 10 años cuando se introduzca", dijo Horner.

"Prefiero tomarme el tiempo necesario para idear algo emocionante, diferente y relevante que se ajuste a los criterios de coste, de rendimiento y que fomente competencias reñidas”.

"Por supuesto, tampoco hay que descartar el sonido y la emoción. Para mí, esos son los criterios en los que debemos centrarnos”.

"Sería una gran pena trasladar lo que actualmente es un motor muy caro y tratar de hacerlo barato. No se puede esperar volar en primera clase y pagar un boleto económico por ello”.

"Esperemos que haya una oportunidad -sobre todo si fuera para el 2026- de presentar un motor que sea sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente, que utilice biocombustible, que sea un poco más limpio, quizás con elementos de estandarización en los que los costes puedan ser claramente controlados, en lugar de simplemente trasladar lo que tenemos actualmente".

La presencia de Audi y Porsche en la reunión se produce en medio del renovado interés del Grupo VW por un posible proyecto de motor para la F1, con énfasis en un motor sostenible y rentable.

Horner cree que Red Bull estaría alineado con los mismos intereses que cualquier nuevo fabricante que desee unirse a la F1, a pesar de no ser un fabricante que pueda necesitar cierto grado de relevancia en los modelos de producción.

"Diría que cualquier nuevo fabricante que llegue estará obviamente interesado en tener una hoja en blando", dijo Horner.

"Se puede entender que los fabricantes existentes, que han invertido en estos motores, quieran trasladar la propiedad intelectual actual al nuevo motor”.

"Pero, por supuesto, este motor actual es extremadamente caro, y la forma de reducir el costo, por el momento, en todas las discusiones en las que me he sentado, no se ha conseguido”.

"Así que creo que no es tan fácil como implementar un tope de costes, porque por supuesto un motor es mucho más difícil de vigilar cuando la combustión se aplica a muchos otros aspectos, especialmente si eres un equipo propiedad de una compañía automotriz o un fabricante de motores en la Fórmula 1".

Horner consideró que la hoja en blanco debería incluir una reducción del tiempo de banco de pruebas y de los equipos para "fomentar la creatividad", así como incluir una "red de seguridad" para que los fabricantes puedan ponerse al día si se equivocan.

“Tenemos que lograr algo que sea relevante y adecuado para el deporte", dijo Horner.

"Por supuesto, no se trata sólo del motor, sino que va a tener que integrarse con un coche de baja resistencia aerodinámica para lograr un cierto grado de eficiencias. Por lo tanto, esto tiene un enorme impacto en el lado del chasis”.

"Por lo tanto, una hoja en blanco para 2026, creo que para la Fórmula 1, creo que sería el camino correcto a seguir”.

“Pero la decisión final debe recaer en el regulador de la F1, la FIA, y en el titular de los derechos comerciales para tomar una decisión que sea la mejor para la serie”.

"Debemos dejar que los reguladores y el titular de los derechos comerciales decidan lo que consideren adecuado para el deporte", dijo Horner.

"Deberían pagar a especialistas, a algunos especialistas independientes, para que elaboren un estudio, y luego se puedan presentar las reglas”, finalizó el directivo.