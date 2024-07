Red Bull F1 y el agarre oculto: ¿no funciona este RB20?

El director técnico de Red Bull, Pierre Waché, ha admitido que el equipo con sede en Milton Keynes tendrá el fin de semana de Spa la configuración aerodinámica con la que corrió Sergio Pérez en Hungría. El ingeniero francés insinuó que el paso atrás se debe a que esa versión proporciona una mayor eficiencia aerodinámica, mientras que el paquete dado a Max Verstappen en Hungaroring proporcionó más carga aerodinámica y refrigeración para la unidad de potencia Honda.

A juzgar por el nerviosismo de Verstappen, la gran actualización de Red Bull no funcionó según las expectativas del piloto neerlandés. El tricampeón del mundo había calificado el fin de semana magiar de "crucial" y, cuando descubrió en la pantalla al término de la clasificación que sólo era tercero (aunque a 46 milésimas de la pole de Lando Norris), mostró su bronca en el coche, consciente de que, a pesar de todos sus esfuerzos, no había conseguido adelantar a los dos McLaren.

Detalle lateral del Red Bull RB20 sin bazooka. Foto de: Giorgio Piola

El equipo de Milton Keynes, sólo para el neerlandés, trajo la nueva carrocería que "vestía" el sistema de refrigeración de cuatro etapas que fue diseñado por Adrian Newey de una manera completamente diferente, juzgando que el dominante RB19 del año pasado estaba al límite de su desarrollo y con poco margen de crecimiento.

Red Bull RB20: el lado con la bazzoka utilizada por Sergio Pérez Foto de: Giorgio Piola

Hemos visto desaparecer el enorme bazoka (copiado de Aston Martin y no de Mercedes) en favor de una cubierta de motor que se ha estilizado mucho tras la fijación del Halo, mostrando también unos flancos con un lateral más macizo, mientras que antes se había intentado casi obsesivamente reducir el volumen.

La sensación es que Red Bull no es capaz de explotar al máximo el potencial del motor Honda RBPT 002 debido a los problemas de refrigeración no resueltos: recordemos que Verstappen ya ha descargado las cuatro unidades disponibles para todo un año y el tercer motor se ha dañado, por lo que para los japoneses no será útil en las próximas rotaciones.

De hecho, no debería sorprendernos que, además de la doble rejilla de extracción de calor en los laterales de la cubierta de motor y de la rejilla de ventilación en la parte trasera, que también tenía una abertura adicional para dividir la inscripción Honda, hayan aparecido dos tomas de aire invisibles inmediatamente detrás del casco del piloto, en un lugar apenas visible entre los dos pilares de la barra antivuelco.

Red Bull RB20: detalle técnico de la nueva toma de aire Foto de: Giorgio Piola

La realización muestra la precisión con la que los aerodinamistas se esforzaron en definir los flujos para evitar la resistencia aerodinámica, pero el resultado obtenido parece no estar a la altura de las expectativas.

Además del aderezo aerodinámico de la carrocería, también se han modificado el suelo y las alas delanteras. El equipo de Milton Keynes ha dedicado mucha atención, especialmente con Sergio Pérez, a entender el comportamiento de perfiles profundamente diferentes: Red Bull también ha seguido el camino de McLaren y Mercedes de utilizar la flexibilidad de los elementos del alerón delantero (y algunos hablan incluso de torsión) para equilibrar el coche entre secciones de baja velocidad (flaps arriba) y de alta velocidad (flaps abajo).

Red Bull RB20: así es uno de los nuevos alerones delanteros probados en Hungría Foto de: Giorgio Piola

El RB20 parece haber perdido la capacidad de ser el más rápido con el alerón abierto, como si la ventaja derivada del DRS casi hubiera desaparecido, mientras que los rivales han sido capaces de encontrar una interacción perfecta entre los flaps de deflexión programada y la flexión del fondo plano.