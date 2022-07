Red Bull regresó a AlphaTauri la pieza que arruinó a Verstappen

Cargar reproductor de audio

La placa trasera derecha del coche de Pierre Gasly se perdió después de que el francés fuera golpeado al principio de la carrera por su compañero de equipo Yuki Tsunoda, y ambos pilotos se salieron de la pista tras el contacto en el circuito de Silverstone.

Gasly se retiró poco después por el problema del alerón, mientras que Tsunoda terminó 14º con daños en su propio coche.

El endplate de Gasly se alojó posteriormente bajo el RB18 del líder de la carrera, Verstappen, afectando su manejo al grado de que el neerlandés pensó inicialmente que tenía un pinchazo. Finalmente, cayó hasta la séptima posición.

Red Bull sólo descubrió después de la carrera que el endplate estaba atascado en el suelo y perturbando el flujo de aire, y que procedía de AlphaTauri. Más tarde surgió una foto de un sonriente Verstappen sosteniendo el elemento durante una junta con su equipo.

Como parte del reglamento financiero de la FIA, los equipos tienen que dar cuenta de todas las piezas que utilizan y, por lo tanto, el neerlandés no pudo guardarlo como recuerdo.

Preguntado por Motorsport.com si RBR lo había devuelto, el director técnico de AlphaTauri, Jody Egginton, dijo: "Sí, lo han hecho. Nos han devuelto el endplate. Obviamente, está en nuestra UIIL [Lista de Inventario Incremental Usado] y no en la de ellos. Así que lo necesitamos de vuelta".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, battles with Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Egginton reconoció la desafortunada coincidencia de que lo recogiera un coche del equipo hermano.

"A veces estas cosas se convierten en una bola de nieve, ¿no? Las probabilidades son escasas, pero ha ocurrido y, por desgracia, ha tenido un impacto en la carrera de Max. Lo siento, pero luego lo han devuelto".

Cuando se le preguntó qué pensaba hacer el equipo con él, dijo: "No lo sé. Hay unos cuantos sitios donde podríamos meterlo, pero no me gustaría comentar nada..."

Egginton confirmó que, junto con el jefe de Motorsport de Red Bull, Helmut Marko, y el jefe del equipo, Franz Tost, el equipo de ingenieros de AlphaTauri también había dejado claro a Tsunoda que no se puede repetir el choque con Gasly.

"Han existido las discusiones con Franz y Helmut, que obviamente son bien publicitadas", dijo. "Y luego, como grupo de ingenieros, nos hemos sentado y hemos dicho que esto es lo que tenemos que hacer.

"Pero por nuestra parte, se trata más bien de sentarnos, discutirlo objetivamente y destacar lo que necesitamos, lo que queremos y cómo queremos conseguirlo. Por lo tanto, hay algunas discusiones diferentes.

"No estoy al tanto de las discusiones que se producen a nivel de director de equipo. Pero a nivel técnico, como piloto joven, nos sentamos y discutimos como ingenieros y decimos: esto es lo que tenemos que evitar. Y esto es lo que queremos conseguir".