Red Bull responde a las quejas por radio de Verstappen: "está claro que tenemos un problema"

El viernes previo al Gran Premio de Italia de Fórmula 1 distó mucho de ser un día sin problemas para Red Bull. De antemano se tenía la esperanza de que el trazado de Monza se adaptara mejor al equipo que el de Zandvoort, pero tras los entrenamientos del viernes ambos Red Bull quedaron por detrás de un RB (Arvid Lindblad) y un Haas (Oliver Bearman).

Max Verstappen cedió su asiento a Ayumu Iwasa durante la primera sesión de entrenamientos, pero en cuanto se puso al volante del RB22 en la segunda sesión, la lista de quejas fue larga. El cuatro veces campeón del mundo tuvo problemas, entre otras cosas, con los frenos, la falta de carga aerodinámica trasera y un coche que rebotaba mucho tras los cambios de puesta a punto.

El director técnico, Pierre Wache , admite que Red Bull tiene mucho trabajo por delante si quiere darle la vuelta a este fin de semana de carrera en el "Templo de la Velocidad".

"Creo que, claramente, tenemos un problema de equilibrio en el coche; esa es la cuestión principal", afirmó Wache cuando Motorsport.com le preguntó por las quejas de Verstappen por radio.

"Es un poco como e Zandvoort, para ser sinceros, y estamos intentando entender cuál es el problema. Intentamos solucionarlo de otra manera, ajustando la configuración y los componentes del coche".

Esto último podría sugerir que los problemas de equilibrio en Monza están relacionados, al menos en parte, con las mejoras enumeradas en el documento de la FIA —por muy pequeños que sean los cambios en el alerón delantero y el alerón trasero—, pero según Wache, el problema es más fundamental que eso.

"No, lo que quiero decir es que evaluaremos algunos componentes y, después, tendremos que elegir entre diferentes componentes [que tenemos] desde hace unas cuantas carreras. Creo que tenemos que tomar algunas decisiones al respecto".

Verstappen se quejó, entre otras cosas, de la falta de agarre en la parte trasera del RB22 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Según Wache, no ha ayudado en ese sentido que Verstappen se perdiera la primera sesión de entrenamientos de este fin de semana, lo que significa que Red Bull dispone de algo menos de datos y comentarios por su parte de lo habitual.

"El problema del equilibrio es en lo que más estamos trabajando", afirmó. "No ayuda que Max no conduzca durante la FP1 y se suba al coche para la FP2. Tenemos menos tiempo para reaccionar, pero ahora tenemos que reaccionar de cara a la FP3".

A Red Bull le surgió otro problema en los entrenamientos de Monza de l

Esto se aplica sobre todo al equilibrio del coche, aunque también hay margen de mejora en cuanto a la gestión de la energía. Verstappen ya dijo durante la jornada de prensa que Red Bull no es, desde luego, la referencia en ese ámbito: gestionar la limitada cantidad de energía disponible en circuitos en los que escasea la energía.

Iwasa afirma que Red Bull también se topó con algunos problemas iniciales en ese aspecto el viernes:

"De hecho, detectamos algo que no deberíamos haber encontrado en nuestra preparación, en la vuelta previa a la vuelta rápida. Pero eso es bueno, es un buen aprendizaje para el resto del fin de semana como equipo.

"Tenía más que ver con el tema de la energía. Creo que todo el mundo está intentando encontrar una mejor dirección; creo que forma parte del juego en este circuito. Pero fue positivo porque, si no lo hubiéramos detectado en la FP1, quizá lo habríamos visto más tarde".

El piloto japonés, de 24 años, también notó inmediatamente los mismos problemas de equilibrio que Verstappen.

"Sí, yo decía lo mismo después de la FP1. Básicamente, el coche se comporta bien a baja velocidad, pero a alta velocidad resultaba bastante complicado de conducir, como si el equilibrio del coche estuviera un poco desconectado", explicó.

"Sinceramente, en la FP1 no di muchas vueltas, así que no llegué al límite del coche, pero aun así noté limitaciones similares a las suyas".

A Iwasa se le permitió sustituir a Verstappen durante la primera sesión de entrenamientos y señaló los mismos problemas Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull ha acumulado un sólido historial en los últimos años a la hora de darle la vuelta a fines de semana de carrera complicados, pero Wache afirma que eso no le da demasiada confianza de cara a este fin de semana.

"Nunca tengo confianza, porque si no, nunca se consigue nada. Pero es lo que intentamos hacer y todo el equipo está trabajando duro para lograrlo", añadió.

La gestión de la energía no es una preocupación inmediata para Wache, pero esta noche queda mucho trabajo por hacer en cuanto al equilibrio, tanto en Monza como de vuelta en la fábrica de Milton Keynes.

"No debería ser [una preocupación, el problema de la gestión de la energía]. Creo que para eso están los entrenamientos libres, para intentar detectar el problema y luego solucionarlo", afirmó

"Creo que es un fin de semana normal en ese aspecto, pero para Max y para mí la principal preocupación es el equilibrio".