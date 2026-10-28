Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull responde a los rumores sobre la unidad de potencia de Aston Martin en la F1

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, ha confirmado que el equipo no mantiene conversaciones serias para suministrar unidades de potencia a Aston Martin ni a ningún otro rival de Fórmula 1.

Alex Harrington

Publicado: 28 oct 2026, 5:57

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Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto de: Angela Weiss / AFP via Getty Images

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, ha confirmado que el equipo no mantiene "conversaciones serias" en lo que respecta al suministro de unidades de potencia a otro equipo de Fórmula 1. Esto incluye a Aston Martin.

El equipo con sede en Silverstone ha tenido problemas con el rendimiento de su unidad de potencia durante toda la temporada, ya que su colaboración oficial con Honda se ha visto afectada. Ahora, hay informes que apuntan a que Aston Martin podría estar buscando otras opciones, entre ellas Red Bull y Ford.

El sistema de propulsión de Red Bull esta temporada ha sido una gran sorpresa: el motor de combustión interna ha sido definido como el punto de referencia por la FIA y ya ha conseguido dos victorias de la mano de Max Verstappen. No sería de extrañar que los equipos clientes de toda la parrilla estuvieran interesados en algo así. En declaraciones realizadas durante el Gran Premio de Estados Unidos, Mekies admitió que, sin duda, hay interés, pero que la unidad de potencia no está a la venta.

"Mira, hemos recibido mucha publicidad positiva no deseada sobre el rendimiento de nuestro motor y eso, sin duda, ha atraído la atención de muchos equipos", afirmó.

"¿Estamos manteniendo conversaciones serias con alguien para suministrar a otro equipo? No. No creemos que estemos preparados para eso. ¿Es algo inamovible para los próximos cinco años? No. Porque no sé qué va a pasar en los próximos cinco años, pero lo que es seguro es que, por nuestra parte, tenemos trabajo más que suficiente para mejorar la unidad de potencia y su integración en el coche".

Mekies insistió en que nadie en Red Bull Powertrains cree que el motor esté terminado.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Sonrío porque te costará encontrar a una sola persona en RBPT que piense que el motor está a punto", afirmó. "Hay mil aspectos relacionados con la conducción que sabemos que podemos mejorar, y sabemos que lo haremos".

Añadió que sacar el máximo partido a la conexión entre el motor y el chasis fue la razón principal por la que Red Bull construyó su propia unidad.

"Una de las principales razones por las que se utiliza una unidad de potencia propia es intentar obtener una ventaja competitiva de su integración, y eso es en lo que todos estamos trabajando".

Mike Krack, de Aston Martin, también intentó calmar los ánimos, confirmando el compromiso del equipo con el fabricante japonés.

"Solo puedo decir que tenemos un socio, un socio a largo plazo, que es Honda, que, por cierto, ha disputado este fin de semana su carrera número 500, y creo que seguiremos juntos también cuando ganemos nuestra primera carrera juntos", afirmó.

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