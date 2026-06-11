Red Bull desafía a la FIA y exige revisar un ADUO que lo pone como referencia de la F1

Durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia fueron informados del resultado del primer período del ADUO, el mecanismo de compensación de la Fórmula 1 basado en Oportunidades Adicionales de Actualización y Desarrollo.

Red Bull Ford Powertrains surgió como la referencia. Según los resultados, el motor de combustión interna de Mercedes está entre un dos y un cuatro por ciento por detrás, lo que significa que el fabricante alemán tiene derecho a una mejora adicional este año y otra más la próxima temporada.

Ferrari, Audi y Honda entran todos en la categoría de estar más de un cuatro por ciento por detrás en potencia del motor de combustión interna, lo que les concede dos mejoras durante la temporada actual y dos más en 2027.

Aunque estos resultados ya son ampliamente conocidos en todo el paddock, todavía no ha llegado un anuncio público de la FIA. Esto a pesar de que el organismo rector declaró inicialmente que los resultados del primer periodo ADUO se publicarían no más tarde de dos semanas después del Gran Premio de Canadá.

La razón es que un fabricante —lógicamente Red Bull— ha solicitado una revisión adicional. Motorsport.com entiende que esta comprobación extra está actualmente en marcha. La FIA inició el proceso el lunes y se espera que tarde entre una semana y diez días.

Aunque Red Bull no puede presentar formalmente una protesta contra el resultado del ADUO, la revisión adicional está destinada principalmente a verificar los resultados. La FIA volverá a comprobar si todos los sensores funcionan correctamente y si todos los datos analizados son precisos. Solo una vez que eso se haya confirmado, los resultados se publicarán oficialmente.

Los verdaderos problemas: discrepancia entre el método de medición y las mejoras

Red Bull emerigó como el mejor motor de combustión interna de la F1, según la FIA. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Aunque la revisión adicional es un proceso de verificación factual, el problema con ADUO es más profundo.

Existe una discrepancia significativa entre el método de medición y las oportunidades de mejora que están vinculadas al mismo. Solo se mide el motor de combustión interna, pero una vez que un fabricante califica para ADUO, también se le permite modificar componentes eléctricos como la batería y el MGU-K.

El resultado actual ha dejado al descubierto esa diferencia de la peor manera posible. Si los resultados demuestran ser correctos, entonces Red Bull puede tener el motor de combustión interna más fuerte, pero el consenso en el paddock es que Mercedes sigue teniendo la mejor unidad de potencia en conjunto.

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Con el resultado actual, esa fuerza dominante recibiría por tanto la oportunidad de mejorar aún más su unidad de potencia, que nunca fue el propósito previsto en el ADUO.

El problema radica en el método de medición, aunque el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha explicado que todos los equipos y fabricantes votaron a favor de ese enfoque el año pasado.

"En la primavera de 2025 tuvimos discusiones bastante largas con ellos", dijo. "Ofrecimos considerar ciertas cosas como las presiones del turbo, o los diámetros del turbo, o la temperatura de funcionamiento del plénum y cosas así. Y la postura unánime de los fabricantes de unidades de potencia en ese momento fue que debíamos mantenerlo simple.

"Así que el hecho de que se trate de la medición actual de la potencia del motor de combustión interna fue valorado desde el principio. Personalmente, yo estaría bastante abierto a la idea de complicar un poco los parámetros, pero esa discusión tuvo lugar hace más de un año y quedó bastante claro cuál fue su conclusión."

Nikolas Tombazis, FIA Photo by: Kym Illman / Getty Images

Un segundo problema es que el ADUO crea margen para un juego de ajedrez. A los fabricantes no se les permite acumular mejoras, pero el tiempo de preparación necesario para introducirlas crea oportunidades para un comportamiento estratégico.

Si Mercedes y Ferrari eligen no introducir todas sus mejoras antes del próximo punto de medición —o incluso del siguiente—, Red Bull lógicamente seguiría en la cima de la clasificación en la próxima evaluación. Como resultado, Red Bull volvería a no ser elegible para oportunidades adicionales de desarrollo.

Aunque estas deficiencias no pueden abordarse a corto plazo, la FIA al menos está investigando, a petición de Red Bull, si los resultados actuales son factualmente correctos antes de hacerlos públicos.