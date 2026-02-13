Durante las pruebas de invierno en Baréin, nadie parece dispuesto a asumir el papel de favorito para la temporada 2026 de Fórmula 1. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha calificado a Red Bull Racing como "el referente", pero la escudería de Milton Keynes no está de acuerdo.

El jueves, Max Verstappen insinuó que sospecha que Mercedes está ocultando su potencial: "Esperen a Melbourne y verán cuánta potencia encuentran de repente. Yo ya lo sé".

Red Bull apunta a Ferrari y a dos equipos con motor Mercedes

El director técnico Pierre Wache también rechaza la idea de que Red Bull sea actualmente el equipo a batir.

"Es difícil decir [dónde estamos], pero seguro que no somos el referente. Vemos claramente que los tres equipos principales, Ferrari, Mercedes y McLaren, están por delante de nosotros. Según nuestro análisis, parece que estamos por detrás.

"Ahí es donde creemos que estamos, pero es difícil decirlo sobre los demás debido al plan de carrera de cada uno, el nivel de combustible que utilizan y el nivel de potencia que desarrollan. Es difícil de decir, pero este es nuestro análisis actual, que podría ser erróneo, para ser sinceros. No dedicamos demasiado tiempo a eso, intentamos centrarnos en cómo mejorar nuestras carreras".

Cuando se le preguntó qué tan satisfecho estaba con su propio trabajo durante el invierno, el perfeccionista francés respondió de una manera típica en él.

Pierre Wache, director técnico de Red Bull Racing Foto: Red Bull Content Pool

"¡Nunca estoy contento con mi propio trabajo! Está claro que tenemos que mejorar algunas cosas, hay algunos retos en torno a este tipo de normativa. Con un nivel de agarre bastante bajo y un nivel de carga aerodinámica muy bajo. El reto de gestionar la tracción después de las curvas a baja velocidad es muy grande, y esa podría ser una de las claves".

Algunos de los puntos débiles del año pasado siguen presentes

Según Wache, ese último aspecto es también un área en la que la competencia tiene actualmente ventaja sobre Red Bull.

"Creo que, claramente, en tracción a baja velocidad parecen muy fuertes. Algunas velocidades en línea recta también son interesantes por parte de Ferrari y Mercedes, especialmente con poco combustible. El problema es que la evaluación del rendimiento es difícil hasta que no tengamos el mismo nivel de combustible, exactamente el mismo, durante la clasificación en Melbourne.

Vemos claramente algunas debilidades en nuestro coche y las relacionamos con estas debilidades y con los comentarios que nos han hecho Max e Isack [Hadjar] sobre el coche, basándonos en dónde perdemos tiempo con respecto a los demás. Y por eso digo esto. Claramente, la tracción en las curvas de baja y media velocidad, que ya no era nuestro punto fuerte el año pasado, sigue siendo más fuerte que la nuestra".

Red Bull encontró soluciones para la gestión de la energía antes

Eso no significa necesariamente que Red Bull no esté en buena forma en lo que respecta a la unidad de potencia. Sus rivales, con Wolff a la cabeza, han elogiado a Red Bull por lo que es capaz de hacer con el despliegue de energía, especialmente en múltiples vueltas consecutivas.

"Es difícil de decir. Es cierto que, especialmente durante el primer día, estuvimos un poco más cerca de lo que deberíamos. Luego empiezas a ver que los demás tienden a ir en la misma dirección y ahora incluso, diría yo, un poco mejor que nosotros.

Creo que quizá nuestra gente de la fábrica y nuestros simuladores encontraron una forma más rápida, no óptima, pero sí menos óptima [de hacerlo]. Los demás tardaban un poco más en conseguirlo, pero en este momento ya no diría eso".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images a través de Getty Images

Un gran logro "para no parecer estúpido" en la pista

Al igual que los pilotos, Wache está impresionado por el trabajo que Red Bull-Ford Powertrains ha realizado en la nueva unidad de potencia DM01.

"Me sorprende que los ingenieros del motor hayan hecho un trabajo fantástico al ser capaces de montar un coche y recorrer tantos kilómetros.

Tenemos que reconocer el fantástico trabajo que han hecho los ingenieros de motores. Y ser capaces, como empresa emergente —porque es una empresa emergente de tres años y medio—, de fabricar un motor y no quedar en ridículo en la pista es un gran logro".