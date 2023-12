Horner: "Nos sorprendió que Mercedes siga con un concepto que fracasó"

Después de que las dos escuderías que lucharon por los títulos mundiales de 2021 acabaran compitiendo en lugares muy diferentes de la jerarquía de la F1 al comienzo de la nueva era de efecto suelo, había muchas expectativas este año de que Mercedes -junto con Ferrari- pudiera cerrar la brecha con la nueva posición de Red Bull como dominador del campeonato.

Ambos equipos acabaron adoptando el concepto de sidepod downwash de Red Bull a medida que se acercaba el final de la primera mitad de la campaña 2023, pero Horner dijo a Motorsport.com en una entrevista exclusiva en el final de temporada de Abu Dhabi que su equipo se había sorprendido durante el invierno europeo al ver que Mercedes y Ferrari no habían adoptado ese enfoque.

Cuando se le preguntó si su equipo se había sentido animado cuando el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, anunció en la primera carrera de 2023 que su escudería abandonaría el concepto de los coches W13 y W14 con los sidepods 'zeropod', Horner respondió: "Bueno, Toto tiende a ser un poco dramático de todos modos".

"Creo que lo que nos sorprendió fue que Ferrari tenía un coche muy bueno el año pasado. Y la evolución natural de eso es que esperábamos que fuera un contendiente muy cercano este año".

"Nos sorprendió mucho ver que Mercedes seguía con los conceptos que habían fracasado claramente el año anterior".

"Si echabas un vistazo a los coches en pretemporada, los coches que más se parecían en concepto a nosotros eran el Aston Martin y el McLaren".

Foto de: Red Bull Content Pool Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing

Horner también insistió en que Red Bull solo empezó a sentir que tenía la mejor oportunidad de ganar los dos títulos mundiales de F1 por segunda temporada consecutiva cuando Max Verstappen se impuso en Melbourne.

El evento australiano fue uno en el que Red Bull fue derrotado ampliamente por Charles Leclerc, de Ferrari, en 2022, por lo que al hacer lo contrario a todos sus rivales un año después, Horner dijo que proporcionó a su equipo la confirmación que había estado buscando sobre sus posibilidades generales para el año por delante.

"Ciertamente, al irnos de Bahréin, nos sentimos como, 'tenemos un paquete realmente bueno aquí'", explicó. "Pero no sabíamos si era algo específico del circuito: la temperatura, las condiciones, el asfalto".

"Así que, sólo cuando has tenido una muestra de dos o tres (carreras) y has ido a un par de circuitos que han sido más problemáticos para nosotros el año anterior, como Melbourne, por ejemplo, de repente piensas, 'ok, no, esto es realmente así'".

"Y entonces sí, se necesita una muestra de unas cuantas carreras para tener una visión clara. Nadie salió de Bahréin demasiado entusiasmado".

