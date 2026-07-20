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Fórmula 1 GP de Bélgica

Red Bull nombra al sucesor de Gianpiero Lambiase como ingeniero de carrera de Verstappen

En un principio, parecía que Tom Hart se iba a marchar a Williams, pero Red Bull le ha convencido para que se quede. Está previsto que sustituya a Lambiase, que se incorporará a McLaren en 2028.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Como era de esperar, Red Bull cubrirá la inminente salida de Gianpiero Lambiase con alguien de la propia plantilla. Max Verstappen reveló hace unas semanas que ya tenía a alguien en mente dentro del equipo para sucederle, y esa persona ha resultado ser Tom Hart.

Tras las informaciones previas publicadas por el periódico holandés De Telegraaf, Red Bull ha confirmado ahora a Motorsport.com que Hart asumirá efectivamente el puesto de Lambiase como ingeniero de carrera.

En un principio, parecía que el ingeniero británico se dirigiría a Williams, donde iba a convertirse en el ingeniero de carrera de Alex Albon. Sin embargo, Red Bull ha logrado impedir ese fichaje. El equipo pidió a Williams que diera marcha atrás en el traspaso, y ya se ha alcanzado un acuerdo.

Durante el Gran Premio de Austria, el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, ya había insinuado este giro de los acontecimientos. Cuando se le preguntó por los rumores en torno al ingeniero jefe Paul Monaghan, que parece estar de camino a Cadillac, Mekies respondió:

"Si echo un vistazo a los nombres que han estado circulando en los últimos meses, la mayoría de ellos siguen en el box. Algunos nunca habían querido marcharse, otros han cambiado de opinión y se quedan con nosotros".

Esas últimas palabras se referían a Hart. Durante las últimas temporadas, ha ejercido de ingeniero de rendimiento de Verstappen, pero este año ha asumido un papel diferente que abarca ambos monoplazas.

Tom Hart on the podium with Max Verstappen after the 2022 Azerbaijan Grand Prix

Tom Hart en el podio junto a Max Verstappen tras el Gran Premio de Azerbaiyán de 2022

Foto: Red Bull Content Pool

Aún no se ha determinado la fecha exacta en la que será ascendido al puesto de ingeniero de carrera, ya que depende de cuándo finalicen las funciones de Lambiase en Red Bull. Lambiase se incorporará a McLaren en 2028 como director de competición, pero se espera que comience su período de espera antes de esa fecha.

En consecuencia, se espera que Hart comience como ingeniero de carrera a principios de 2027 y que, además, sustituya a Lambiase en varias ocasiones durante la segunda mitad de esta temporada. Para garantizar una transición fluida, Hart ha adquirido recientemente cierta experiencia en el puesto durante la jornada de rodaje de Isack Hadjar en Silverstone.

Incluso si Verstappen decidiera abandonar Red Bull, Hart seguiría asumiendo el cargo de ingeniero de carrera; en ese caso, sin embargo, lo haría para el sucesor de Verstappen.

Aunque Red Bull ha logrado retener a Hart, Monaghan volvió a estar ausente del fin de semana de carrera en Spa-Francorchamps en medio de las continuas especulaciones sobre su futuro.

Su paso a un puesto "aún más alto" en Cadillac parece inminente, aunque todavía no ha presentado formalmente su dimisión en Red Bull. Monaghan tampoco asistió al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone hace dos semanas.

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