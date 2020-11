Red Bull trabajará para que Albon recupere la confianza en Turquía

Alex Albon está batallando por demostrar a Red Bull que merece un asiento en la Fórmula 1 el año que viene. Actualmente el equipo analiza si se queda con él o va por un piloto más experimentado como Sergio Pérez o Nico Hulkenberg.

Pero cualquier esperanza que Albon tenía en el Gran Premio de Emilia Romagna se vio frustrada después de que en la carrera quedó atascado en el grupo medio, mientras que en el reinicio tras el coche de seguridad, después del retiro de Max Verstappen, sufrió un trompo.

Con sólo cuatro carreras restantes este año, Albon está bajo una creciente presión para levantar su nivel de competencia.

Reflexionando sobre el desempeño del piloto tailandés en Imola, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo a Sky F1: "Es difícil para Alex, porque estuvo en la contienda con Charles (Leclerc) y Daniel (Ricciardo) durante toda la competencia”.

"Luego, en el reinicio, estaba luchando con Pérez, quien tenía neumáticos nuevos, y perdió el coche en la segunda chicana. Eso fue enormemente frustrante porque quedó con cero puntos, y para el equipo también lo fue”.

"Obviamente intentaremos trabajar con él de aquí a Turquía, y construirlo de nuevo para buscar de nuevo ahí un buen resultado”.

El asesor de deporte motor de Red Bull, Helmut Marko, indicó que el equipo podría esperar hasta la última carrera en Abu Dhabi para decidir quién será el compañero de Max Verstappen en 2021.

Albon dijo que quizás el mayor error de la carrera del domingo fue no ir a los pits para regresar con los neumáticos blandos, ya que eso lo dejó expuesto a otros coches detrás de él con neumáticos más rápidos.

"Es una de esas carreras en las que pasamos toda la competencia detrás de otros", dijo a los periodistas de televisión. "No había mucho que hacer allí”.

"Posiblemente en retrospectiva, al final de la carrera deberíamos haber parado cuando los otros lo hicieron, y por supuesto fuimos el primer coche con neumáticos fríos que se encontraron, así que iba a ser difícil mantenerlos a raya”.

"Creo que también tuvimos algún contacto que me ayudó a dar la vuelta y eso fue todo. Fue una de esas veces en las que si nos deteníamos podíamos buscar un podio. Pero así son las cosas."

El fin de semana de Albon no fue un completo desastre, después de que en clasificación quedó a 0.396 segundos detrás de su compañero de equipo.

Cuando se le preguntó al tailandés si podía presionar un poco más al equipo, Albon dijo: "Ya estoy haciendo eso. No es que no lo haga, pero por supuesto que estoy aguantando, estoy haciendo todo lo que puedo. En retrospectiva no fue un mal fin de semana para mí, pero ahora nos centraremos en Turquía”.

