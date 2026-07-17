Red Bull usó un día de filmación en Silvertone para mejorar las arrancadas

Después de los sucesos de Austria y de Silverstone, en Red Bull tomaron decisiones sobre el ala trasera abatible, hasta el punto que incluso la FIA tuvo que profundizar esta cuestión, intentando de entender si se se trataba de un problema relacionado exclusivamente al equipo de Milton Keynes o si era un tema general en la parrilla.

En este sentido, a menos que la FIA decida endurecer aún más los parámetros de seguridad en el futuro, en Ferrari reinan la tranquilidad. Desde que el alerón se introdujo definitivamente en Miami, nunca ha presentado fallos de funcionamiento ni ha creado situaciones de riesgo, lo que confirma que el problema parece afectar más a Red Bull que ser algo generalizado, hasta tal punto que en el RB22 ha reaparecido el antiguo alerón trasero "tradicional".

Para el equipo anglo-austriaco, sin embargo, el alerón abatible no es el único tema en el que se está intentando intervenir, ya que una buena clasificación no puede verse comprometida… por una salida. De hecho, desde el inicio del campeonato, Red Bull ha mostrado poca consistencia en la salida y, en muchos casos, las salidas negativas les han costado varias posiciones ya desde el principio.

Tras la carrera sprint de Silverstone, Isack Hadjar, autor de otra salida que lo había proyectado atrás a pesar de una buena clasificación, no tenía ocultado el su decepción, subrayando que con problemas de ese no tuviera ni siquiera tener presentarse en calle, porque habría de todos modos perdido posiciones de inmediato.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

"No conseguimos arrancar. Simplemente no lo entendemos. No tiene sentido correr una carrera sabiendo que vas a perder cuatro posiciones nada más empezar. En mi caso, he perdido incluso más que eso. Es impactante, cada vez", había comentado Hadjar. Al día siguiente, Max Verstappen también tuvo un arranque lento, aunque en el caso del cuatro veces campeón del mundo el problema estuvo más relacionado con el patinazo de los neumáticos traseros.

Desde el principio del campeonato el Red Bull ha perdido varias posiciones en las arrancadas, en algunas circunstancias, con el riesgo de que las dificultades en un arranque se pudieran convertirse en un peligro para los demás. Es por esto que en Milton Keynes se está trabajando con gran atención para mejorar el rendimiento en salida, tal y como ha hecho Mercedes al modificar el software.

En caso de la Red Bull parece que sobre todo un problema de falta constancia, porque en realidad en ciertos contextos las salidas son muy buenas. El mismo Hadjar, en Australia, aunque con ayuda por el uso de mayor energía eléctrica, fue autor de una buena foto en la que logró incluso presionar a Mercedes. Pero en mayor parte de las situaciones el arranque es negativo porque la ventana en la que la unidad de potencia funciona correctamente es demasiado estrecha.

Al analizar los datos, se observa que, a menudo, Red Bull es la escudería que pierde más posiciones en el momento en que se apagan los semáforos y se empieza a soltar el embrague. Es un proceso natural, pero en el caso del equipo de Milton Keynes resulta aún más marcado. La cuestión es que, al igual que ocurría con Mercedes y sus equipos clientes, disponer de la misma unidad de potencia no significa obtener el mismo rendimiento en la salida.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Segundo Hadjar, en momento también los Racing Bulls consiguen a ser más eficaces desde el inicio, el lo que significa que también la Red Bull debería ser en capaz de encontrar la solución. Para lograrlo, cada oportunidad puede servir útil y, además las grabaciones televisivas y evaluar el alerón trasero, el equipo ha aprovechado también el rodaje de 200 km programado después la carrera de Silverstone en mismo circuito para intentar mejorar las salidas probando algunas modificaciones en el software.

Un trabajo similar se se había realizado también por la Mercedes durante la pausa forzada de un mes debido a la cancelación de los GP en Oriente Oriente. En ese época el equipo había aprovechado un rodaje de rodaje para probar las correcciones de las salidas que, de hecho, parecen haber dado lugar los resultados esperados, hasta tal punto que, desde Canadá en adelante, la Estrella ha estado a menudo entre las más eficaces en la salida, aunque la salida poco afortunada en Silverstone probablemente le haya costado la victoria.

"Creo que nos hemos presionado mucho a nosotros mismos intentando comprender realmente los problemas. Recientemente hemos realizado algunas pruebas en Silverstone tras la carrera y hemos tenido buenas oportunidades para probar algunas cosas, cosa que hemos hecho, aprendiendo también algo", explicó Hadjar en vísperas del GP de Bélgica, quien, no por casualidad, mencionó sobre todo a Ferrari y la cuestión de la regularidad como objetivo a alcanzar.

"Así que, obviamente, todavía no estamos… digamos que estamos mucho mejor que en Silverstone, pero seguimos persiguiendo lo que hace, por ejemplo, Ferrari. Son muy constantes. También Williams es muy fuerte, y los Racing Bulls están haciendo un trabajo excelente, así que nosotros también deberíamos hacerlo".