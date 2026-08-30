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Fórmula 1 GP de Países Bajos

La "ventaja" que señalan en Red Bull tras el cambio de pilotos con Racing Bulls

El intercambio de pilotos de Red Bull en el Gran Premio de los Países Bajos ha reavivado el debate sobre la ventaja de su propiedad compartida con Racing Bulls

Lydia Mee
Publicado:
Liam Lawson, Red Bull Racing

El cambio de piloto de Red Bull en el Gran Premio de los Países Bajos ha reavivado las conversaciones en el paddock sobre dos equipos de Fórmula 1 que comparten la misma propiedad.

Tras una fractura de muñeca sufrida por el piloto de Red Bull Isack Hadjar antes del fin de semana de carrera en Zandvoort, la escudería de Milton Keynes llamó a Liam Lawson del equipo hermano RB para ocupar su lugar junto a Max Verstappen.

Para cubrir la vacante resultante en Racing Bulls, el piloto reserva Yuki Tsunoda dio el paso para correr junto al debutante Arvid Lindblad.

La expiloto de W Series y analista de Sky Sports Naomi Schiff señaló la ventaja de contar con un piloto que da el paso y que ya está muy familiarizado con conducir los coches con especificación de 2026, en lugar de usar a un piloto reserva, que no habría tenido tanto tiempo en la maquinaria.

Liam Lawson, Red Bull

Liam Lawson, Red Bull

Photo by: Eric Le Galliot

"Parece ser una pequeña ventaja poder poner a alguien que ya está conduciendo actualmente estos coches y supongo que Ferrari es el único otro equipo que probablemente recurriría a Oliver Bearman", explicó Schiff durante un episodio del podcast Up To Speed después de que el copresentador y expiloto de F1 David Coulthard afirmara que hay una "fortaleza y profundidad" en Red Bull, ya que puede traer pilotos de su equipo hermano.

"Mientras que Mercedes tiene a Fred Vesti, que viaja con ellos a la mayoría de las carreras, así que lo más probable es que fuera él. Creo que acaba siendo una ventaja para Liam, pero creo que eso no quita que probablemente fuera un entorno intimidante para él al que volver, aunque sí parece muy diferente de lo que era, de lo que dejó atrás".

Lawson terminó el Gran Premio de los Países Bajos en séptimo lugar, sumando seis puntos para Red Bull. Aún está por confirmarse si Hadjar regresará para el Gran Premio de Italia.

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