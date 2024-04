La ventaja de Red Bull puede desaparecer con las mejoras de Ferrari, dice Sainz

Ferrari ha sido el rival más cercano de Red Bull Racing hasta ahora, y Sainz es el único piloto aparte de Max Verstappen que ha ganado este año con su triunfo en el Gran Premio de Australia.

La actuación de Red Bull en Japón, donde Verstappen lideró un dominante 1-2 por delante de su compañero de equipo, Sergio Pérez, ha dejado pocas dudas de que el equipo con sede en Milton Keynes es el claro favorito nuevamente para los títulos de este año.

Pero Sainz ha dejado caer algunas pistas intrigantes sobre lo que podría venir de Ferrari a medida que continúa trabajando en algunos desarrollos bastante importantes para su SF-24.

Y con la diferencia de Verstappen al frente del campeonato de pilotos recortada por su abandono en Melbourne, Sainz ha sugerido que si Ferrari no pierde demasiado terreno respecto a su principal competidor en esta fase del año, eso podría abrir tiempos interesantes más adelante.

"Creo que ellos (Red Bull) definitivamente van a tener ventaja en el primer tercio de la temporada hasta que traigamos una o dos mejoras que nos hagan luchar con ellos de forma más consistente", explicó el español.

"Pero para entonces, quizás sea un poco tarde con la ventaja que puedan tener en el campeonato".

"Mientras tanto, necesitamos más carreras como la de Australia, pero no veo a Red Bull, como equipo, cometiendo estos errores muy a menudo, no".

"Es una pena, porque además me he perdido una carrera, lo que tanto para el equipo como para mí, podría ser costoso en el campeonato. Estamos compitiendo con una carrera menos, pero al mismo tiempo, vamos a dar lo mejor de nosotros. También es mi último año en Ferrari, así que sí, no hay nada que perder y lo intentaremos todo para remontar."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, ha elogiado los progresos realizados con su coche en las áreas de debilidad del año pasado, que fueron las curvas de alta velocidad y la degradación de los neumáticos.

Y aunque es consciente de la ventaja que tiene Red Bull en estos momentos, considera que basta con acercarse al equipo que marca el ritmo ahora mismo para empezar a presionarlo y que cometa errores, como ocurrió en Melbourne.

"Hemos dado un gran paso adelante en la alta velocidad en comparación con el año pasado, y sin duda Suzuka es un buen ejemplo", dijo Vasseur. "Y en el modo de gestión de los neumáticos".

"Pero hoy seguimos teniendo puntos débiles. Siempre es una especie de compromiso, mejoras en algún sitio y pierdes en otro".

"Pero en general, creo que si se compara (a Ferrari) con Red Bull en los últimos cuatro eventos del año pasado y los primeros cuatro eventos de este año, hemos dado un paso adelante decente".

"Seguro que (estamos) todavía un poco atrás, pero el objetivo es ser capaces de ponerlos bajo presión y con presión, cometes más errores".

Vasseur es igualmente realista sobre lo apretadas que están las cosas detrás de Red Bull, por lo que no da nada por sentado sobre las esperanzas para el resto de la campaña.

"Está todo tan apretado que creo que lo que es crucial en mi negocio es la humildad", dijo. "Este fin de semana (de Japón) había cuatro equipos en una décima en la clasificación. Eso significa que no tienes que considerar que lo que hiciste un fin de semana será cierto el fin de semana siguiente".

"Empezaremos de cero la semana que viene (por China). Y tenemos que mantener esta mentalidad para todas las carreras".