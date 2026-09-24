Red Bull y Verstappen contentos: las novedades funcionan y el RB22 responde bien en Bakú

Red Bull ha llegado a Bakú con un importante paquete de actualizaciones, destinado a suponer el último gran paso evolutivo de la temporada. De hecho, el equipo ya ha comenzado a centrar el desarrollo en 2027, en parte por una cuestión de presupuesto tras la gran cantidad de novedades introducidas en la primera parte del año para corregir las limitaciones del RB22.

Así lo ha confirmado también el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, quien ha explicado que una parte significativa de los recursos ya se ha destinado al monoplaza del año que viene. Sin embargo, esto no significa que el equipo haya renunciado a sus objetivos para el final de la temporada, incluida esa victoria que aún no ha llegado.

No es ningún secreto que, desde principios de año, incluso en comparación con su "primo" Racing Bulls, a Red Bull le falta algo en cuanto a velocidad punta. Sin embargo, durante la rueda de prensa de hoy, Mekies ha reiterado que la victoria sigue siendo un objetivo realista. Es cierto que plantar cara a estos Mercedes parece una tarea complicada, pero los datos recabados hoy, más allá de la distancia con respecto a la cabeza, son alentadores.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Sin duda, nadie esperaba reducir por completo la diferencia con respecto a la cabeza, pero para ser el primer día de entrenamientos libres —en el que a menudo Red Bull suele tener más dificultades de lo previsto—, los indicios que llegan desde la pista, incluso por parte de Max Verstappen, son alentadores. La sonrisa surge de la sensación de poder mantenerse en la lucha por el podio, sobre todo teniendo en cuenta que hoy Mercedes ha parecido estar fuera de nuestro alcance.

Aquí destacan dos aspectos. Por un lado, las novedades parecen funcionar según lo previsto, una señal siempre alentadora cuando se interviene en áreas especialmente sensibles del coche. Por otro lado, salvo algunos detalles que aún hay que pulir, las sensaciones transmitidas por los pilotos son positivas, algo que en Milton Keynes nunca se da por sentado del todo.

"En realidad, ha sido una jornada bastante positiva. Estoy bastante satisfecho con el coche. Tendremos que pulir algunos detalles e intentar ganar un poco más de tiempo por vuelta, pero en general ha sido un buen comienzo, y las actualizaciones se comportan tal y como esperábamos", afirmó Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

No es la primera vez que, en circuitos de este tipo, caracterizados por curvas lentas y salidas en marcha, Red Bull consigue sorprender, como se ha visto en Canadá, Mónaco y Austria. Sin embargo, sigue habiendo un aspecto delicado que hay que gestionar: la distancia al suelo. Aunque estos monoplazas ya no cuentan con efecto suelo, encontrar el equilibrio adecuado sigue siendo todo menos sencillo.

Ya en otra ocasión, precisamente en Canadá, Verstappen se había quejado de un coche muy rígido que tiende a dar botes en las zonas de frenada. Aquí, para mantener el monoplaza lo más cerca posible del asfalto en la larga recta y reducir la resistencia, hay que lidiar con las características típicas de un circuito urbano. A pesar de que parte del trazado ha sido repavimentado, siguen existiendo varios puntos con baches y, como el propio Max ha puesto de manifiesto en las dos sesiones de entrenamientos libres, la parte trasera no siempre ha ofrecido una respuesta convincente.

Se trata de un aspecto en el que habrá que trabajar durante la noche, pero lo que hace sonreír al equipo es el hecho de que las quejas de los pilotos se refieran sobre todo a la gestión de la altura al suelo y no al equilibrio del monoplaza, que no ha mostrado ni un subviraje ni un sobreviraje excesivos, algo que en otros circuitos había supuesto un problema. No es casualidad que, en el segundo sector —el más técnico—, los tiempos sean alentadores, incluso mejores que los de Ferrari y McLaren, mientras que, inevitablemente, pierde algo en la recta, lo que podría hacer pensar que, de cara a la clasificación, se podría recurrir al juego de equipo aprovechando los rebufos para sorprender a los rivales.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

En cualquier caso, es una señal importante, ya que indica que no falta confianza a la hora de afrontar las curvas del castillo. La prioridad pasa, por tanto, a ser suavizar el coche sobre las irregularidades del asfalto, para garantizarle una mayor estabilidad en las frenadas y en las fases en las que se vuelve a acelerar. Un tema por el que el director técnico, Pierre Waché, no parece especialmente preocupado, ya que aquí tiene menos impacto que en otros circuitos, pero ajustar las alturas siempre conlleva cierto riesgo para el rango de funcionamiento del coche.

"Es bastante positivo tanto en lo que respecta al equilibrio del coche como a lo que aporta la actualización. Hay una buena correlación con el simulador en este aspecto. Todavía tenemos algunos problemas con el control de la altura del coche que estamos intentando resolver, pero las principales quejas provienen de ahí, no de la actualización ni del equilibrio", añadió Waché.

"El problema principal es que tenemos que asegurarnos de que el coche sea más estable sobre las irregularidades del asfalto, sobre todo en la parte trasera, para poder maximizar el potencial del coche y, en particular, el aerodinámico".