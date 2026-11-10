Fórmula 1

Haas alcanza el límite de cuatro pilotos y podría tener que recurrir otra vez a Hirakawa

Haas ya no puede utilizar a ningún piloto nuevo en la temporada 2026 de Fórmula 1 - Tras el debut de Rafael Camara, ha alcanzado el límite de una regla desconocida

Ruben Zimmermann

Publicado: 10 nov 2026, 16:53

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El pasado fin de semana en São Paulo, Rafael Câmara hizo su debut en la Fórmula 1 al volante de Haas. Tras la participación del brasileño, la escudería estadounidense ha alcanzado el límite permitido por una norma que probablemente sea desconocida para la mayoría de los aficionados de la máxima categoría.

En el reglamento deportivo de la Fórmula 1 se establece explícitamente en el artículo B1.7.1: "Durante un campeonato, cada participante podrá utilizar un máximo de cuatro (4) pilotos en las carreras".

Dado que Oliver Bearman, Esteban Ocon y Ryo Hirakawa ya habían disputado al menos un Gran Premio para Haas este año, Câmara se convirtió en el cuarto piloto en salir a pista con el equipo durante la temporada 2026.

Esto implica que, por reglamento, Haas ya no tiene la posibilidad de subir a otro piloto diferente a su monoplaza. Esta restricción podría obligar al equipo a recurrir de nuevo a Hirakawa para las dos últimas rondas del año en Qatar y Abu Dabi.

El motivo de fondo es que durante esos fines de semana la Fórmula 2 compartirá cartelera con la Fórmula 1. Si Câmara decidiera priorizar la lucha por el título de la F2 por encima de nuevas participaciones en la F1, Haas no tendría otra opción disponible más allá de Hirakawa.

La directiva ya descartó un eventual regreso de Esteban Ocon al cockpit, por lo que en dicho escenario tendrían que recurrir nuevamente al piloto japonés. En principio, Haas solo había confirmado a Câmara para su carrera de casa en Brasil, dejando abiertas las decisiones sobre las citas restantes.

El panorama podría complicarse aún más para Haas en caso de que el titular Oliver Bearman sufriera algún imprevisto en los próximos fines de semana. Bajo esa circunstancia, el reglamento los obligaría teóricamente a alinear a Câmara e Hirakawa —o a Ocon, opción que luce inviable dadas las condiciones actuales—.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La exención por fuerza mayor como única alternativa

Han transcurrido 25 años desde la última vez que una escudería de Fórmula 1 empleó a más de cuatro pilotos en una misma temporada. En 2001, la extinta escudería Prost comenzó el año con Jean Alesi y Gastón Mazzacane, para después alinear en el transcurso del campeonato a Luciano Burti, Heinz-Harald Frentzen y Tomas Enge.

Aquello estaba permitido bajo la normativa de la época, que estipulaba: "Durante una temporada, a cada equipo se le permite un cambio de piloto para su primer auto, y para su segundo auto puede emplear tres pilotos que pueden ser sustituidos en cualquier momento".

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De esa forma, Prost se mantuvo dentro del margen legal de aquel momento. Fue para la temporada 2004 cuando la regla se modificó, introduciendo el límite actual de cuatro pilotos por escudería, norma que todos los equipos han cumplido estrictamente durante más de dos décadas.

En el papel, la FIA dejó abierta una puerta de enlace para autorizar sustituciones adicionales, ya que el reglamento incluye la cláusula: "Los cambios adicionales debidos a fuerza mayor se considerarán de forma individual".

Esta excepción se aplicaría, por ejemplo, si varios pilotos quedaran fuera por lesión o enfermedad. En un escenario de esa naturaleza, la FIA podría otorgar un permiso especial para alinear a un nuevo piloto y garantizar que la escudería compita con sus dos monoplazas.

Lo que la FIA considere exactamente como "fuerza mayor" queda sujeto a interpretación. Una restricción similar de un máximo de cinco pilotos ya existía en la década de 1990; sin embargo, ello no impidió que escuderías como Lotus, Larrousse y Simtek utilizaran hasta seis pilotos diferentes cada una durante la temporada 1994.

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