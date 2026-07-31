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Fórmula 1

La regla de los viernes de los novatos: ¿Quién ya ha cumplido y quién aún tiene pendientes?

Tres pilotos ya no tienen que ceder el volante a ningún novato, mientras que otros tres aún no han tenido que hacerlo: así queda la situación con respecto a la regla del viernes.

Norman Fischer
Publicado:
Colton Herta, Cadillac Racing

Colton Herta, Cadillac Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En la temporada de Fórmula 1 de 2026 volverá a aplicarse la norma según la cual cada equipo debe permitir que, en cada coche, un piloto que no haya disputado más de dos Grandes Premios participe dos veces en la primera sesión de entrenamientos. Esto significa que cada equipo deberá dejar fuera a sus dos pilotos titulares un total de cuatro veces en los entrenamientos, con una excepción: Racing Bulls.

La escudería junior de Red Bull cuenta con Arvid Lindblad, el único novato de esta temporada que ya ha cumplido con este requisito por sí mismo en Australia y China, ya que, como es lógico, en ese momento aún no había disputado dos Grandes Premios.

Además, dado que en Austria Ayumu Iwasa ocupó el asiento de Liam Lawson, esta escudería es, de entre todas las equipos, la que más ha avanzado en el cumplimiento de su obligación: tras la pausa de verano, al equipo solo le queda ceder una sesión más.

Lo mismo ocurre con Aston Martin, donde el piloto suplente Jak Crawford pudo subirse al coche en Suzuka, Spielberg y Spa, y ya ha completado tres de las cuatro participaciones. El resto de equipos han utilizado como máximo dos pilotos de los viernes.

Los que más tienen que recuperar son Red Bull y Alpine, donde solo ha tenido oportunidad de correr un piloto de los viernes en cada caso.

Equipo Piloto titular Piloto de viernes Gran Premio
McLaren Lando Norris Leonardo Fornaroli Barcelona
  Oscar Piastri Leonardo Fornaroli Hungría
Mercedes George Russell - -
  Kimi Antonelli Frederik Vesti Barcelona
  - Frederik Vesti Hungría
Red Bull Max Verstappen - -
  Isack Hadjar Ayumu Iwasa Barcelona
Ferrari Charles Leclerc Dino Beganovic Austria
  Lewis Hamilton Dino Beganovic Barcelona
Williams Alexander Albon Luke Browning Barcelona
  Carlos Sainz Luke Browning Austria
Racing Bulls Liam Lawson Ayumu Iwasa Austria
  Arvid Lindblad - -
Aston Martin Fernando Alonso Jak Crawford Japón
  Fernando Alonso Jak Crawford Bélgica
  Lance Stroll Jak Crawford Austria
Haas Esteban Ocon Ryo Hirakawa Austria
  Oliver Bearman Ryo Hirakawa Hungría
Audi Nico Hülkenberg Paul Aron Barcelona
  Gabriel Bortoleto Paul Aron Austria
Alpine Pierre Gasly - -
  Franco Colapinto Paul Aron Hungría
Cadillac Sergio Pérez Colton Herta Barcelona
  Valtteri Bottas Colton Herta Hungría

En cuanto a los pilotos, además de Lindblad, solo otros dos han cumplido con su obligación y, por lo tanto, ya no tienen que preocuparse por este tema: el líder del Mundial, Kimi Antonelli, dejó que el piloto de pruebas de Mercedes, Frederik Vesti, se pusiera al volante por segunda vez en Hungría, y Fernando Alonso (Aston Martin) también ha cedido su asiento en dos ocasiones.

Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine), por su parte, aún no han cedido su monoplaza.

Para el resto del año, es probable que los equipos tengan preferencias claras sobre dónde cumplir sus sesiones de los viernes. En temporadas anteriores, la mayoría de los novatos participaron en México y Abu Dabi, aunque la celebración de Abu Dabi en 2026 pende de un hilo debido a la crisis de Oriente Próximo.

En Zandvoort y Singapur, por el contrario, es probable que no haya jóvenes pilotos, ya que, debido al formato de sprint, solo se celebra una sesión de entrenamientos. También en Madrid (nuevo circuito), Bakú y Las Vegas (circuitos urbanos), es probable que los equipos den preferencia a sus pilotos titulares.

A excepción de Aston Martin, donde Crawford pudo correr en Suzuka y Spa, las participaciones hasta la fecha se han repartido entre solo tres circuitos: Barcelona (siete), Spielberg (seis) y Budapest (cinco).

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