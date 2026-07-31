La regla de los viernes de los novatos: ¿Quién ya ha cumplido y quién aún tiene pendientes?
Tres pilotos ya no tienen que ceder el volante a ningún novato, mientras que otros tres aún no han tenido que hacerlo: así queda la situación con respecto a la regla del viernes.
Colton Herta, Cadillac Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
En la temporada de Fórmula 1 de 2026 volverá a aplicarse la norma según la cual cada equipo debe permitir que, en cada coche, un piloto que no haya disputado más de dos Grandes Premios participe dos veces en la primera sesión de entrenamientos. Esto significa que cada equipo deberá dejar fuera a sus dos pilotos titulares un total de cuatro veces en los entrenamientos, con una excepción: Racing Bulls.
La escudería junior de Red Bull cuenta con Arvid Lindblad, el único novato de esta temporada que ya ha cumplido con este requisito por sí mismo en Australia y China, ya que, como es lógico, en ese momento aún no había disputado dos Grandes Premios.
Además, dado que en Austria Ayumu Iwasa ocupó el asiento de Liam Lawson, esta escudería es, de entre todas las equipos, la que más ha avanzado en el cumplimiento de su obligación: tras la pausa de verano, al equipo solo le queda ceder una sesión más.
Lo mismo ocurre con Aston Martin, donde el piloto suplente Jak Crawford pudo subirse al coche en Suzuka, Spielberg y Spa, y ya ha completado tres de las cuatro participaciones. El resto de equipos han utilizado como máximo dos pilotos de los viernes.
Los que más tienen que recuperar son Red Bull y Alpine, donde solo ha tenido oportunidad de correr un piloto de los viernes en cada caso.
|Equipo
|Piloto titular
|Piloto de viernes
|Gran Premio
|McLaren
|Lando Norris
|Leonardo Fornaroli
|Barcelona
|Oscar Piastri
|Leonardo Fornaroli
|Hungría
|Mercedes
|George Russell
|-
|-
|Kimi Antonelli
|Frederik Vesti
|Barcelona
|-
|Frederik Vesti
|Hungría
|Red Bull
|Max Verstappen
|-
|-
|Isack Hadjar
|Ayumu Iwasa
|Barcelona
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Dino Beganovic
|Austria
|Lewis Hamilton
|Dino Beganovic
|Barcelona
|Williams
|Alexander Albon
|Luke Browning
|Barcelona
|Carlos Sainz
|Luke Browning
|Austria
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|Ayumu Iwasa
|Austria
|Arvid Lindblad
|-
|-
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|Jak Crawford
|Japón
|Fernando Alonso
|Jak Crawford
|Bélgica
|Lance Stroll
|Jak Crawford
|Austria
|Haas
|Esteban Ocon
|Ryo Hirakawa
|Austria
|Oliver Bearman
|Ryo Hirakawa
|Hungría
|Audi
|Nico Hülkenberg
|Paul Aron
|Barcelona
|Gabriel Bortoleto
|Paul Aron
|Austria
|Alpine
|Pierre Gasly
|-
|-
|Franco Colapinto
|Paul Aron
|Hungría
|Cadillac
|Sergio Pérez
|Colton Herta
|Barcelona
|Valtteri Bottas
|Colton Herta
|Hungría
En cuanto a los pilotos, además de Lindblad, solo otros dos han cumplido con su obligación y, por lo tanto, ya no tienen que preocuparse por este tema: el líder del Mundial, Kimi Antonelli, dejó que el piloto de pruebas de Mercedes, Frederik Vesti, se pusiera al volante por segunda vez en Hungría, y Fernando Alonso (Aston Martin) también ha cedido su asiento en dos ocasiones.
Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine), por su parte, aún no han cedido su monoplaza.
Para el resto del año, es probable que los equipos tengan preferencias claras sobre dónde cumplir sus sesiones de los viernes. En temporadas anteriores, la mayoría de los novatos participaron en México y Abu Dabi, aunque la celebración de Abu Dabi en 2026 pende de un hilo debido a la crisis de Oriente Próximo.
En Zandvoort y Singapur, por el contrario, es probable que no haya jóvenes pilotos, ya que, debido al formato de sprint, solo se celebra una sesión de entrenamientos. También en Madrid (nuevo circuito), Bakú y Las Vegas (circuitos urbanos), es probable que los equipos den preferencia a sus pilotos titulares.
A excepción de Aston Martin, donde Crawford pudo correr en Suzuka y Spa, las participaciones hasta la fecha se han repartido entre solo tres circuitos: Barcelona (siete), Spielberg (seis) y Budapest (cinco).
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