Reino Unido pide a la F1 ser coherente y no visitar Arabia ni Bahréin

El grupo de 20 parlamentarios de distintos partidos, entre los que destacan el exlíder laborista Jeremy Corbyn y su canciller en la sombra John McDonnell, ha pedido una investigación independiente sobre las actividades del organismo rector del campeonato en países con "historiales cuestionables en materia de derechos humanos".

Esto se produce antes de la ronda inaugural de la campaña de 2023 con el Gran Premio de Bahréin este fin de semana antes del Gran Premio de Arabia Saudí el 19 de marzo.

En una carta dirigida al director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, los diputados citan la ejecución de 81 presos en Arabia Saudí en un solo día en 2022.

También señalan que Bahréin tiene la tasa de encarcelamiento de su población más alta de todos los países del territorio de Oriente Próximo y Norte de África, con una cifra estimada de 1.300 presos políticos.

Los diputados escriben que "condenan la negativa de la F1 a comprometerse con las principales partes interesadas, incluidos los grupos de derechos humanos, como el Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia, a la hora de conceder a Bahréin el contrato más largo de la historia de la F1 [hasta 2036], incumpliendo la propia política de la F1".

Piden a la F1 y a la FIA que establezcan una investigación independiente para evaluar la "adecuación y eficacia de su actual política de derechos humanos, o la falta de ella".

Además, los diputados instan a ambas partes a "utilizar toda la influencia disponible para hacer gestiones ante Bahréin para que libere inmediata e incondicionalmente a los presos políticos".

La carta se cierra con: "Los beneficios multimillonarios no deben ir en detrimento de los derechos humanos.

"Tienen el deber de garantizar que su presencia tiene un impacto positivo, lo que no será posible mientras los presos políticos sigan entre rejas en Bahréin.

"Si Lewis Hamilton puede hablar, ¿por qué tú no?".

Sayed Ahmed Alwadaei, director del Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia, añadió: "Los diputados hacen bien en denunciar el papel de la Fórmula 1 en el lavado deportivo de Bahréin y el historial de derechos de Arabia Saudí.

"Los dirigentes de la F1 no pueden limitarse a afirmar que su presencia en estos países tiene un impacto positivo, cuando las pruebas demuestran lo contrario.

"La F1 sigue beneficiándose de los brutales autócratas del Golfo, ganando millones mientras las víctimas pagan el precio".

"Cuando Lewis Hamilton es capaz de alzar la voz ante la injusticia, establece un estándar moral que la dirección de la F1 debe seguir".

El principal firmante, Lord Scriven, dijo: "Les pedimos que hagan cosas para mejorar el funcionamiento del deporte en materia de derechos humanos. No son cosas extremas ni radicales, son cuestiones que esperaríamos de cualquier organización deportiva con un liderazgo moral en el centro de cómo se gobierna y funciona el deporte del motor".

En respuesta, un portavoz de la FIA dijo: "En la cumbre del automovilismo, los eventos de F1 se celebran en un amplio espectro de países y culturas de todo el mundo.

