Abiteboul: renombrar el equipo depende del CEO de Renault

Abiteboul ha sido puesto a cargo de una nueva unidad de negocios encargada de crear una estrategia para promover la marca Alpine. Llevará a cabo este papel junto con sus actuales compromisos en la F1.

La decisión de Renault de promover la marca Alpine como una división autónoma ha dado lugar a que se hable de que el fabricante de autos deportivos podría aumentar sus actividades en el deporte motor, e incluso hacer que su nombre se introduzca en la F1. Una posibilidad es que el equipo de Enstone se conozca como Alpine Renault a partir de 2021.

Hablando en el Gran Premio de Italia, Abiteboul dijo que la decisión final sobre la estrategia de Renault para Alpine, incluyendo un posible cambio de nombre de su equipo de F1, dependía en última instancia del CEO de Renault, Luca de Meo.

"Estas preguntas no son para mí", dijo cuando se le preguntó sobre un renombramiento y la idea de poner todas las actividades deportivas de Renault bajo el nombre de Alpine. "Estas preguntas son estrategia corporativa, preguntas para el CEO".

"Lo que puedo decir es que con el nuevo Acuerdo de la Concordia tenemos finalmente la posibilidad de contar con una plataforma estable en la Fórmula 1, una gran plataforma de marketing".

"La forma en que queremos hacer uso de esa plataforma dependerá del CEO. Tenemos una plataforma flexible, y tenemos diferentes marcas".

"Probablemente una racionalización será una de las cosas que tendremos que hacer dados los resultados financieros del grupo. Necesitamos optimizar la forma en que hacemos las cosas, pero primero hay que definir una estrategia, y no me corresponde a mí revelarla".

Abiteboul dijo que de Meo tenía "grandes expectativas" respecto de Alpine, lo que probablemente daría lugar a una gran expansión de sus actividades.

Agregó: "Eso necesita una organización: un departamento de ingeniería, un departamento de producto, un departamento de ventas y comunicación. Eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que he hecho para el equipo (Renault), construir una infraestructura y una plataforma".

Abiteboul dijo que su papel con Alpine era probablemente sólo temporal, sin embargo, y que no se pensaba en que dejara de dirigir las operaciones de Renault en la F1.

"En este momento lo que se me ha pedido es una misión con un conjunto de propuestas para estructurar nuestra marca", dijo. "No se me ha pedido que dirija la marca. Así que no es de ninguna manera un nombramiento permanente en absoluto".

"En eso me centraré: algunas de las estrategias que me han dado son las que estoy haciendo para la Fórmula 1, y no hay absolutamente ninguna cuestión de cambio de liderazgo del equipo para el tiempo que haga esta misión".

Repasa aquí los monoplazas de Renault con más victorias en la Fórmula 1:

Galería Lista Renault R26 (2006) 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 8 victorias (7 de ellas con Fernando Alonso al volante; la otra, con Giancarlo Fisichella) Renault R25 (2005) 2 / 10 Foto de: LAT Photographic 8 victorias (7 de ellas con Fernando Alonso al volante; la otra, con Giancarlo Fisichella) Renault RE40 (1983) 3 / 10 Foto de: LAT Images 4 victorias con Alain Prost al volante Renault RE30B (1982) 4 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 4 victorias repartidas a medias entre Rene Arnoux y Alain Prost Renault RE30 (1981) 5 / 10 Foto de: LAT Images 3 victorias con Alain Prost Renault RE20B (1980) 6 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 3 victorias con Rene Arnoux y Jean-Piere Jabouille Renault R28 (2008) 7 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images 2 victorias con Fernando Alonso Renault RS10 (1979) 8 / 10 Foto de: LAT Images 1 victoria con Jean-Pierre Jabouille Renault R23B (2003) 9 / 10 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 1 victoria con Fernando Alonso Renault R24 (2004) 10 / 10 Foto de: LAT Images 1 victoria con Jarno Trulli

