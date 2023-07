Renault no apoya cambiar las reglas de los motores de F1 para 2026

En las últimas semanas, algunos fabricantes de motores han indicado que quizás habría que revisar las normas mientras aún haya tiempo, con especial referencia al actual equilibrio 50:50 entre motor de combustión y potencia eléctrica.

Christian Horner ha sido especialmente claro en nombre de Red Bull Powertrains, afirmando que los pilotos tendrán que bajar de marchas en las rectas y que los equipos tendrán que construir coches "Frankenstein".

Por su parte, Fred Vasseur, de Ferrari, ha indicado que la escudería de Maranello está abierta al debate sobre los ajustes, añadiendo que un cambio de 5% en el reparto eléctrico/motor de combustión interna podría suponer una gran diferencia.

También insiste en que se necesita más información sobre el reglamento de chasis antes de tomar ninguna decisión.

Sin embargo, Szafnauer afirma que Renault está satisfecho con el reglamento tal y como se acordó originalmente.

"Hablando con los chicos del tren de potencia, queremos mantenerlo como está", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre la situación.

"Ahora no lo sigo profundamente, no estuve involucrado en las negociaciones y las razones, pero les hice esas preguntas. Y sí, estamos contentos de mantenerlo como está. Así que imagino que será poco probable que se cambie".

Szafnauer también restó importancia a la referencia de Horner a los coches Frankenstein.

"Todavía no hemos llegado tan lejos", dijo. "Todavía no lo hemos determinado. Espero que no sea un paquete Frankenstein".

Esteban Ocon, Alpine A523, llega a la parrilla Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Recuerdo haber estado en todas las reuniones para determinar cuáles son las regulaciones ahora, y todo el mundo, incluido yo, dijo que todas las carreras van a ser horribles, todos los coches van a parecer iguales, ya no va a ser F1, y todo eso".

"Eso realmente no ha sucedido. Así que es difícil predecir el futuro, especialmente cuando el reglamento (de chasis) no se ha determinado. Así que, con suerte, llegaremos ahí".

Horner ha sugerido que Red Bull está más preocupado por 2026 que algunos rivales porque la empresa está más avanzada en su desarrollo y, por tanto, ha descubierto antes los escollos.

Szafnauer se muestra escéptico sobre la afirmación de que Red Bull va por delante, aunque reconoce que es imposible saber hasta dónde han llegado otros con su investigación y desarrollo.

"Es una de esas cosas en las que tienes que tener información perfecta para poder comparar las dos cosas", dijo. "Y yo no la tengo. Sé dónde estamos. No sé dónde están los demás".

"He trabajado antes en otros fabricantes de motores. Así que sólo puedo imaginar lo que Honda ya ha hecho, una vez que han decidido que van a estar dentro. Así que me sorprendería (lo de Red Bull)".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!