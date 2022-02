Renault prioriza la potencia sobre la fiabilidad con su motor de F1

Cargar reproductor de audio

Una vez comience la nueva temporada de Fórmula 1 2022, estará totalmente prohibido modificar los motores y, por ello, Renault ha trabajado en una unidad de potencia significativamente actualizada, cuya característica principal es el esquema de turbina y compresor espaciados.

La ventaja de esta solución es que ambas unidades se encuentran en el mismo eje, conectadas al generador MGU-H, por lo que cuando el eje gira, ayudando a la aceleración, no tiene que gastar energía para hacer girar la turbina.

Esta solución ha funcionado con éxito en la unidad de potencia de Mercedes durante muchos años, mientras que Honda también cambió a este concepto después de unos primeros años de odisea. Ahora, Renault ha decidido adoptar el mismo enfoque.

Los motores del fabricante francés en F1 solo son utilizados por Alpine. El máximo responsable de la estructura, Laurent Rossi, explicó que el aumento de potencia fue la razón decisiva del cambio.

"Hay que elegir entre fiabilidad y potencia, ya que es muy difícil conseguir las dos a la vez. Por lo tanto, es importante saber cuál es nuestra dirección".

"Durante 2021 nos enfrentamos a ciertos problemas en términos de fiabilidad y finalmente esa fue nuestra elección".

"Les dije a los muchachos: 'busquen rendimiento y no se preocupen por el resto. Para mí es mejor si tenemos muchos CV y no un motor muy fiable que no tiene potencia'".

Fernando Alonso, Alpine celebra con Laurent Rossi, CEO de Alpine, su tercer puesto en Qatar 2021. Photo by: Alpine

Rossi también confirmó un cambio en el concepto de la centralita eléctrica de su unidad de potencia, algo que les obligó a recolocar todos los elementos.

"El motor ha sido completamente rediseñado. Diría que es completamente nuevo. En primer lugar, hemos separado la turbina [y el compresor], pero esa es solo la parte visible. También hemos hecho el motor más compacto, eso nos permite colocarlo más cerca del piloto y así cambiar la posición del centro de gravedad".

"Es más ligero y puede funcionar en una gama más amplia de condiciones, incluidas la temperatura y la presión. Entonces, para nosotros, esta es una oportunidad real de darle al vuelta a la situación. Espero que eso nos permita reducir más la brecha con los líderes", concluyó.

La unión de Alpine y Renault terminó quinta en el Campeonato de Constructores la temporada pasada en Fórmula 1, con una victoria en Hungría de Esteban Ocon y un podio en Qatar de Fernando Alonso como mejores resultados.