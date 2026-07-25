Reparan la pista de Hungría durante la noche tras las roturas del viernes y quejas de los pilotos

La curva 1 del Hungaroring ha sido reasfaltada parcialmente durante la noche en respuesta a las quejas de los pilotos tras el primer día de entrenamientos para el Gran Premio de Hungría de Formula 1.

Se entiende que algunas zonas de la pista han sido reasfaltadas en los últimos dos años, pero el verano caluroso y seco provocó cierto asentamiento bajo la superficie, agravando algunos de los baches. Además, la superficie de la pista había comenzado a abrirse, de forma más notable en las curvas 1, 12 y 13.

Los pilotos pudieron modificar su trazada en la última curva para evitar la zona problemática allí, pero en la curva 1 —un punto crucial de adelantamiento— la pista se estaba deshaciendo en la trazada de carrera.

"Fue un día bastante extraño ahí fuera, creo que para todos", dijo Mercedes’ George Russell después de los entrenamientos.

"Budapest es una pista increíble para conducir, pero han reasfaltado la mitad de la pista, súper bacheada, gran parte se está deshaciendo alrededor de las últimas dos curvas, lo que la hace bastante extraña de conducir."

Según Pirelli, los niveles de agarre en la pista eran más bajos de lo esperado cuando se midieron el miércoles; de hecho, más bajos que el año pasado. Se entiende que los problemas con la superficie de la pista se observaron por primera vez durante la reunión del International GT Open de hace dos fines de semana.

Franco Colapinto se vio sorprendido por la superficie resbaladiza en Hungaroring. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aquellos pilotos que no participaron en la FP1 para que sus equipos pudieran acomodar una de las sesiones obligatorias de 'rookies' encontraron especialmente difícil ponerse al ritmo en la FP2. Por caso, Franco Colapinto chocó en la última curva, una de las zonas reasfaltadas que estaba inesperadamente resbaladiza.

"Las partes nuevas de la pista no tienen mucho agarre y no es que se estén deshaciendo, pero están muy desgastadas", dijo Oscar Piastri, cuyo McLaren fue ocupado por Leonardo Fornaroli en la FP1.

"Así que, en este momento, es simplemente un circuito muy exigente y, sí, obviamente perderse una sesión de entrenamientos lo ha hecho bastante difícil."

La importancia de la curva 1 como zona de adelantamiento la convirtió naturalmente en un foco de atención, por lo que la FIA ordenó que se realizaran reparaciones antes de la FP3 y la clasificación del sábado. Las zonas afectadas han sido parcheadas.

"Fue inspeccionada y se realizaron trabajos correctivos durante la noche", dijo la FIA en un comunicado.

"Se abordaron dos zonas, una en la trazada y otra a la derecha de la trazada por donde circularía un coche que estuviera adelantando."