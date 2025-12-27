Repaso de la F1 2025: Russell gestiona un Mercedes complicado para ser el mejor del resto

La era del efecto suelo en la Fórmula 1 no ha sido un terreno fértil para Mercedes, y la caída de rendimiento del equipo en comparación con el reglamento anterior está bien documentada. Lamentablemente para George Russell, ese cambio drástico llegó justo cuando dio el salto de Williams a Mercedes.

Russell se incorporó a Mercedes en 2022 y, en los años siguientes, creció y se desarrolló a la sombra del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Esta temporada, finalmente dio un paso al frente como líder del equipo, a pesar de otro año irregular para las Flechas Plateadas.

El año comenzó con fuerza para Russell, que consiguió podios consecutivos con terceros puestos en Australia y China para arrancar la temporada de gran manera. A eso le siguió Baréin, donde el británico terminó segundo, y Miami, donde sumó otro tercer puesto.

Sin embargo, su racha de resultados entre los cinco primeros llegó a su fin en Imola, cuando Mercedes introdujo nuevos componentes de suspensión que hicieron más mal que bien. Problemas de correlación ocultaron un defecto en las nuevas piezas, que Mercedes utilizó durante cuatro fines de semana de carrera, incluido Mónaco. Allí, Russell logró su único resultado fuera del top 10 del año, con un 11° puesto. No obstante, la actualización no fue la única culpable, ya que el británico también recibió una penalización de drive-through por adelantar a Alex Albon por fuera de los límites de la pista.

Aun así, Russell logró adaptarse al problema y terminó cuarto en la carrera siguiente en España, antes de conseguir su primera victoria del año en Canadá, liderando un doble podio para Mercedes, ya que su compañero debutante Andrea Kimi Antonelli finalizó tercero.

"Todo salió mal" para George Russell en Silverstone. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La naturaleza cambiante de la temporada de Russell regresó rápidamente, y una penalización por una salida insegura arruinó su Gran Premio de Austria, antes de que malas decisiones estratégicas en Silverstone provocaran que el británico terminara décimo, un resultado que él mismo atribuyó a que "todo salió mal".

"En nuestra posición, si juegas a lo seguro, llegas a casa con un resultado seguro", lamentó Russell tras la carrera de Silverstone. "Por supuesto, eso probablemente habría sido un cuarto puesto. Estando aquí ahora, ¿me habría gustado un cuarto puesto? Claro que sí. Queríamos ser audaces, queríamos ser valientes. Tomamos algunas decisiones arriesgadas y, al final, nos salió mal".

La segunda mitad de la temporada resultó ser más consistente para Russell y Mercedes, que ya habían abandonado el diseño de suspensión actualizado. Tras el parón veraniego, Russell consiguió otros tres podios, además de su segunda victoria del año en Singapur, donde clasificó en la pole y lideró desde la largada.

Ese dominio resultó inesperado para Mercedes y para Russell, quien admitió tras la carrera: "Si tuviera que hacer una lista de todas las carreras que pensaba que podíamos ganar este año, esta probablemente estaría al final".

A esto le siguieron resultados entre los tres primeros en las carreras sprint de Estados Unidos, Brasil y Qatar, lo que ayudó a Mercedes a asegurar el segundo puesto en el campeonato de constructores. Sin embargo, el esfuerzo no recayó únicamente sobre los hombros de Russell, ya que su compañero Antonelli sumó 150 puntos en su primera temporada, a pesar de atravesar varios momentos complicados propios de un año de debut.

Russell, no obstante, mostró su experiencia a lo largo de 2025 y terminó el año con más del doble de puntos que Antonelli, acumulando 319. También arrasó en el mano a mano de clasificación, con un contundente 25-5 a su favor.