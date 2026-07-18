Resultados completos del sábado del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se disputa en Silverstone.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
1'44.361
|S
|241.607
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.317
1'44.678
|0.317
|S
|240.875
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.440
1'44.801
|0.123
|S
|240.593
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.508
1'44.869
|0.068
|S
|240.437
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.532
1'44.893
|0.024
|S
|240.382
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.534
1'44.895
|0.002
|S
|240.377
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.655
1'45.016
|0.121
|S
|240.100
|8
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.782
1'45.143
|0.127
|S
|239.810
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.267
1'45.628
|0.485
|S
|238.709
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|13
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
1'45.142
|S
|239.812
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.255
1'45.397
|0.255
|S
|239.232
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.312
1'45.454
|0.057
|S
|239.103
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.401
1'45.543
|0.089
|S
|238.901
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.447
1'45.589
|0.046
|S
|238.797
|6
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.487
1'45.629
|0.040
|S
|238.707
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.529
1'45.671
|0.042
|S
|238.612
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.547
1'45.689
|0.018
|S
|238.571
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.681
1'45.823
|0.134
|S
|238.269
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.940
1'46.082
|0.259
|S
|237.687
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.978
1'46.120
|0.038
|S
|237.602
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.189
1'46.331
|0.211
|S
|237.131
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.250
1'46.392
|0.061
|S
|236.995
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.529
1'46.671
|0.279
|S
|236.375
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.635
1'46.777
|0.106
|S
|236.140
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.637
1'46.779
|0.002
|S
|236.136
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
1'45.865
|S
|238.175
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.065
1'45.930
|0.065
|S
|238.028
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.197
1'46.062
|0.132
|S
|237.732
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.259
1'46.124
|0.062
|S
|237.593
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.320
1'46.185
|0.061
|S
|237.457
|6
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.326
1'46.191
|0.006
|S
|237.443
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.413
1'46.278
|0.087
|S
|237.249
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.439
1'46.304
|0.026
|S
|237.191
|9
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.568
1'46.433
|0.129
|S
|236.903
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.636
1'46.501
|0.068
|S
|236.752
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.744
1'46.609
|0.108
|S
|236.512
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.814
1'46.679
|0.070
|S
|236.357
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.930
1'46.795
|0.116
|S
|236.100
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+1.028
1'46.893
|0.098
|S
|235.884
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.215
1'47.080
|0.187
|S
|235.472
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.248
1'47.113
|0.033
|S
|235.399
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.255
1'47.120
|0.007
|S
|235.384
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.936
1'47.801
|0.681
|S
|233.897
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+1.958
1'47.823
|0.022
|S
|233.849
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+2.106
1'47.971
|0.148
|S
|233.529
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+4.137
1'50.002
|2.031
|S
|229.217
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+4.312
1'50.177
|0.175
|S
|228.853
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - 3° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'45.990
|S
|237.894
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+0.139
1'46.129
|0.139
|S
|237.582
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.148
1'46.138
|0.009
|S
|237.562
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.367
1'46.357
|0.219
|S
|237.073
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.392
1'46.382
|0.025
|S
|237.017
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.760
1'46.750
|0.368
|S
|236.200
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.795
1'46.785
|0.035
|S
|236.123
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|20
|
+0.934
1'46.924
|0.139
|S
|235.816
|9
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.059
1'47.049
|0.125
|S
|235.540
|10
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.106
1'47.096
|0.047
|M
|235.437
|11
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.186
1'47.176
|0.080
|S
|235.261
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.700
1'47.690
|0.514
|S
|234.138
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.914
1'47.904
|0.214
|S
|233.674
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|23
|
+1.930
1'47.920
|0.016
|S
|233.639
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+1.959
1'47.949
|0.029
|S
|233.576
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.000
1'47.990
|0.041
|S
|233.488
|17
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+2.654
1'48.644
|0.654
|S
|232.082
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|20
|
+2.702
1'48.692
|0.048
|S
|231.980
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|22
|
+2.740
1'48.730
|0.038
|S
|231.899
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|21
|
+3.000
1'48.990
|0.260
|S
|231.345
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+4.165
1'50.155
|1.165
|S
|228.899
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+4.641
1'50.631
|0.476
|S
|227.914
|Ver los resultados completos
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