Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Así quedaron los duelos entre compañeros tras la clasificación de F1 2026 en Austin
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
Benjamin Vinel
Publicado: 24 oct 2026, 23:24
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Después de cada sesión de clasificación de Formula 1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, de modo que las sanciones en parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.
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McLaren
Oscar Piastri
8-16
(7-11 Sin Sprints)
Lando Norris
5
Australia
6
(+0.095s en Q3)
5
(+0.083s en SQ3)
China (sprint)
3
5
China
6
(+0.058s en Q3)
3
Japón
5
(+0.277s en Q3)
3
(+0.239s en SQ3)
Miami (sprint)
1
7
(+0.317s en Q3)
Miami
4
4
(+0.019s en SQ3)
Canadá (sprint)
3
4
(+0.052s en Q3)
Canadá
3
7
Mónaco
8
(+0.141s en Q3)
7
(+0.089s en Q3)
Barcelona
4
7
(+0.009s en Q3)
Austria
6
7
(+0.032s en SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
6
8
(+0.155s en Q3)
Gran Bretaña
6
7
(+0.215s en Q3)
Bélgica
3
5
(+0.477s en Q3)
Hungría
1
4
(+0.058s en SQ3)
Países Bajos (sprint)
2
4
(+0.142s en Q3)
Países Bajos
1
3
Italia
9
(+0.290s in Q3)
7
(+0.470s en Q3)
España
1
3
Azerbaiyán
5
(+0.308s in Q3 - falla técnica)
7
(+0.005s en Q3)
Bahréin en Malasia
6
4
Singapur (sprint)
5
(+0.133s en SQ3)
7
(+0.148s en Q3)
Singapur
5
7
Estados Unidos
8
(+0.246s en Q3)
Mercedes
George Russell 11-13
(7-11 Sin sprints)
Kimi Antonelli
1
Australia
2
(+0.293s en Q3)
1 China (sprint)
2
(+0.289s en SQ3)
2
(+0.222s en Q3)
China
1
2
(+0.298s en Q3)
Japón
1
6
(+0.402s en SQ3)
Miami (sprint)
2
5
(+0.399s en Q3)
Miami
1
1
Canadá (sprint)
2
(+0.068s en SQ3)
1
Canadá
2
(+0.068s en Q3)
6
(+0.394s en Q3)
Mónaco
1
1
Barcelona
3
(+0.319s en Q3)
1
Austria
4
(+0.301s en Q3)
5
(+0.346s en SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
2
4
(+0.370s en Q3)
Gran Bretaña 1
4
(+0.508s en Q3)
Bélgica 1
7
(+0.281s en Q3)
Hungría 4
1
Países Bajos (sprint)
5
(+0.227s en SQ3)
2 NPaíses Bajos
3
(+0.031s en Q3)
2 Italia
7
(+0.247s in Q3 - penalización motor)
6
(+0.314s in Q3)
España
2
1
Azerbaiyán
16
(+1.889s in Q1 - choque)
8
(0.240s in Q3)
Bahréin en Malasia
4
2
Singapur (sprint)
7
(+0.573s in SQ3)
6
(+0.185s in Q3)
Singapur
4
6
(+0.441s in Q3)
Estados Unidos
1
Red Bull
Max Verstappen 16-4
(11-4 sin sprints)
Isack Hadjar no lap time in Q1 – went off Australia
3
8 China (sprint)
10
(+0.469s in SQ3)
8 China
9
(+0.119s in Q3)
11
(+0.158s in Q2)
Japón
8
5
Miami (sprint)
9
(+0.961s in SQ3)
2
Miami
DSQ - technical breach
(+0.825s in Q3)
7
Canadá (sprint)
8
(+0.101s in SQ3)
6
Canadá
7
(+0.028s in Q3)
2
Mónaco
5
(+0.340s in Q3)
5
Barcelona
6
(+0.056s in Q3)
5
Austria
8
(+0.157s in Q3)
3
Gran Bretaña (sprint)
8
(+0.138s in SQ3)
7
(+0.147s in Q3)
Gran Bretaña
5
2
Bélgica
10
(no lap time - grid penalty)
6
Hungría
8
(+0.131s in Q3)
8
(+0.581s in Q3)
Azerbaiyán
4
1
Bahréin en Malasia
3
(+0.428s in Q3)
1
Singapur (sprint)
9
(no lap time in SQ3 - track limits)
1
Singapur
20
(no lap time in Q1 - falla técnica)
2
Estados Unidos
3
(+0.036s in Q3)
Max Verstappen 4-0
(3-0 sin sprints)
Liam Lawson 6 Países Bajos (sprint)
11
(+0.365s in SQ2)
7 Países Bajos
8
(+0.115s in Q3)
6 Italia
14
(+0.633s in Q2 - impeded)
3
España
8
(+0.352s in Q3)
Ferrari
Charles Leclerc
13-11
(10-8 sin sprints)
Lewis Hamilton 4 Australia
7
(+0.151s in Q3)
6
(+0.367s in SQ3)
China (sprint)
4
4
(+0.013s in Q3)
China 3
4
Japón
6
(+0.162s in Q3)
4
Miami (sprint)
7
(+0.379s in SQ3)
3
Miami
6
(+0.176s in Q3)
6
(+0.084s in SQ3)
Canadá (sprint)
5
8
(+0.108s in Q3)
Canadá
5
5
(+0.072s in Q3)
Mónaco
3
10
(no lap time - crash in Q3)
Barcelona
2
2
Austria
3
(+0.059s in Q3)
4
(+0.327s in SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
1
2
Gran Bretaña
3
(+0.172s in Q3)
5
Bélgica
6
(+0.002s in Q3)
3
(+0.226s in Q3)
Hungría
2
3
Países Bajos (sprint)
7
(+0.569s in SQ3)
6
(+0.064s in Q3)
Países Bajos 5
4
Italia
5
(+0.007s in Q3)
5
(+0.006s in Q3)
España
4
2 Azerbaiyán
6
(+0.495s in Q3)
5
(+0.238s in Q3)
Bahréin en Malasia
2
3
Singapur (sprint)
6
(+0.303s in SQ3)
2 Singapur
3
(+0.069s in Q3)
4
Estados Unidos
5
(+0.044s in Q3)
Williams
Alexander Albon 6-16
(3-14 sin sprints)
Carlos Sainz
15
Australia DNS
18
(+0.544s in SQ1)
China (sprint)
17
18
(+0.455s in Q1)
China
17
17
(+0.161s in Q1)
Japón
16
14
Miami (sprint)
15
(+0.008s in SQ2)
16
(+0.378s in Q2)
Miami
14
DNS - FP1 crash
Canadá (sprint)
10
18
(+0.575s in Q1)
Canadá
15
11
Mónaco
12
(+0.028s in Q2)
18
(+0.543s in Q1)
Barcelona
16
18
(+0.257s in Q1)
Austria
17
16
(+0.453s in SQ2)
Gran Bretaña (sprint)
15
16
(+0.120s in Q2)
Gran Bretaña
15
17
(+0.040s in Q1)
Bélgica
15
19
(+0.037s in Q1)
Hungría
18
16
Países Bajos (sprint)
18
(+0.142s in SQ1)
16 Países Bajos
17
(+0.022s in Q1)
18
(+0.740s in Q1 - engine penalty)
Italia
15
16
España
17
(+0.005s in Q1)
13
(+0.372s in Q2)
Azerbaiyán
9
20
(+0.949s in Q1)
Bahréin en Malasia
13
19
Singapur (sprint)
22
(+1.246s in SQ1)
18
(+0.515s in Q1)
Singapur
14
20
(+0.197s in Q1)
Estados Unidos
19
Racing Bulls
Arvid Lindblad 7-12
(6-9 sin sprints)
Liam Lawson
9
(+1.253s in Q3)
Australia
8
15
(+0.334s in SQ2)
China (sprint) 13
15
(+0.019s in Q2)
China 14
10
Japón
14
(+0.386s in Q2)
16
Miami (sprint)
17
(+0.171s in SQ1)
17
(+0.538s in Q1)
Miami
12
9
Canadá (sprint)
DNS
9
Canadá
12
(+0.349s in Q2)
15
(+0.777s in Q2)
Mónaco
10
11
(+0.255s in Q2)
Barcelona
8
10
(+0.052s in Q3)
Austria
9
10
(+0.440s in SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
9
9
Gran Bretaña
10
(+0.411s in Q3)
8
Bélgica
11
(+0.491s in Q2)
9
Hungría
11
(+0.405s in Q2)
15
(+0.246s in Q2)
Azerbaiyán
12
16
(no time - grid penalty)
Bahréin en Malasia
11
17
(+0.281s in SQ1)
Singapur (sprint)
8
10
(+0.412s in Q3)
Singapur
9
9
Estados Unidos
10
(No lap time in Q3)
Arvid Lindblad 4-0
(3-0 sin sprints)
Yuki Tsunoda 10 países Bajos (sprint)
12
(+0.360s in SQ2)
10 Países Bajos
12
(+0.102s in Q2)
10 Italia
17
(+1.028s in Q1)
10
España
15
(+0.880s in Q2)
Aston Martin
Lance Stroll 3-18
(2-14 sin sprints)
Fernando Alonso DNS Australia
17
20
(+0.570s in SQ1)
China (sprint) 19
21
(+0.792s in Q1)
China 19
22
(+0.274s in Q1)
Japón 21
no lap time
Miami (sprint) not classified
19
(+0.066s in Q1)
Miami 18
18
(+0.594s in SQ1)
Canadá (sprint)
16
21
(+0.999s in Q1)
Canadá
19
22
(+0.712s in Q1)
Mónaco
21
21
Barcelona
22
(+0.057s in Q1)
22
(+0.421s in Q1)
Austria
21
22
(+0.078s in SQ1)
Gran Bretaña (sprint)
21
21
Gran Bretaña
22
(+0.162s in Q1)
22
(+0.175s in Q1)
Bélgica
21
20
(+0.533s in Q1)
Hungría
16
19
Países Bajos (sprint)
22
(+0.623s in SQ1 - active aero failure)
19
(+0.168s in Q1)
Países Bajos
18
22
(+0.072s in Q1)
Italia
21
DNS
España
18
21
(+0.744s in Q1)
Azerbaijan
19
14
(+0.346s in Q2)
Bahréin en Malasia
12
18
(+0.702s in SQ1)
Singapur (sprint)
15
19
(+0.723s in Q1)
Singapur 17
18
(+0.437s in Q1)
Estados Unidos
15
Haas
Esteban Ocon 6-17
(4-13 sin sprints)
Oliver Bearman
13
(+0.180s in Q2)
Australia
12
12
(+0.138s in SQ2)
China (sprint) 9
13
(+0.341s in Q2)
China 10
12
Japón
18
(+0.175s in Q1)
18
(+0.631s in SQ1)
Miami (sprint)
13
15
(+0.205s in Q2)
Miami 13
14
Canadá (sprint)
15
(+0.269s in SQ2)
17
(+0.396s in Q1)
Canadá
16
17
Mónaco
19
(+0.092s in Q1)
17
(+0.502s in Q1)
Barcelona
15
15
(+0.294s in Q2)
Austria
13
18
(+0.631s in SQ1)
Gran Bretaña (sprint)
17
17
(+0.110s in Q1)
Gran Bretaña
14
18
(+0.688s in Q1)
Bélgica
16
15
Hungría
17
(+0.223s in Q1)
15
Países Bajos (sprint)
17
(+0.225s in SQ1)
15
Países Bajos
20
(+0.282s in Q1)
16
(+0.698s in Q2 - older engine spec)
Italia
12
13
España DNS (FP3 crash)
14
(+0.241s in Q2 - yellow flag)
Azerbaijan
11
19
(+0.253s in Q1)
Bahréin en Malasia
18
16
(+0.945s in SQ2)
Singapur (sprint)
13
13
(+0.415s in Q2)
Singapur
12
17
(+0.356s in Q1)
Estados Unidos
16
Audi
Nico Hulkenberg 12-12
(9-9 sin sprints)
Gabriel Bortoleto
11
(+0.082s in Q2)
Australia
10
11 China (sprint)
14
(+0.139s in SQ2)
11 China
16
(+0.611s in Q2 - crash)
13
(+0.397s in Q2)
Japón
9
12
(+0.025s in SQ2)
Miami (sprint)
11
11
Miami
22
(+4,092s in Q1 - brake issue)
11
Canadá (sprint)
12
(+0.032 in SQ2)
11
Canadá
13
(+0.185s in Q2)
13
Mónaco
16
(no lap time in Q2 – Q1 crash)
9
Barcelona
12
(+0.233s in Q2)
14
(+0.318s in Q2)
Austria
12
13
(+0.028s in SQ2)
Gran Bretaña (sprint)
12
13
(+0.615s in Q2)
Gran Bretaña
11
14
(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)
Bélgica
9
10
Hungría
14
(+0.466s in Q2)
14
(+0.830s in SQ2)
Países Bajos (sprint)
9
13
(+0.364s in Q2)
Países Bajos
9
13
(+0.262s in Q2)
Italia
11
11
España
12
(+0.165s in Q2)
18
(+0.121s in Q1)
Azerbaijan
17
17
(+0.864s in Q1)
Bahréin en Malasia
10
12
Singapur (sprint)
14
(+0.046s in SQ2)
11
Singapur
15
(+0.874s in Q2)
12
Estados Unidos
13
(+0.533s in Q2)
Alpine
Pierre Gasly 17-6
(13-4 sin sprints)
Franco Colapinto
14
Australia
16
(+0.769s in Q2)
7 China (sprint)
16
(+0.922s in SQ2)
7 China
12
(+0.354s in Q2)
7 Japón
15
(+0.753s in Q210
10
(+0.154s in SQ3)
Miami (sprint)
8
9
(0.048s in Q3)
Miami 8
19
(+1.158s in SQ1)
Canadá (sprint) 13
14
(+0.330s in Q2)
Canadá 10
9
Mónaco
14
(+0.233s in Q2)
14
(+0.070s in Q2)
Barcelona
13
11
Austria
16
(+0.948 in Q2)
11
Gran Bretaña (sprint)
14
(+0.501s in SQ2)
12
Gran Bretaña
19
(+0.976s in Q1)
12
Bélgica
13
(+0.061s in Q2)
12
Hungría
13
(+0.183s in Q2)
8
Países Bajos (sprint)
13
(+0.719s in SQ2)
11
Países Bajos
14
(+0.184s in Q2)
1
Italia
8
(+0.434s in Q3)
14
(+0.715s in Q2)
España
9
7
Azerbaijan
10
(+0.916s in Q3)
9
Bahréin en Malasia
15
(no time - grid penalty)
10 Singapur (sprint)
11
(+0.094s in SQ2)
8
Singapur
16
(+1.185s in Q2)
11
Estados Unidos
14
(+0.642s in Q2)
Cadillac
Sergio Perez 14-9
(10-8 sin sprints)
Valtteri Bottas
18
Australia
19
(+0.639s in Q1)
DNS
China (sprint) 21
22
(+1.470s in Q1)
China 20
19
Japón
20
(+0.124s in Q1)
19
Miami (sprint)
20
(+0.571s in SQ1)
21
(+0.338s in Q1)
Miami
20
17
Canadá (sprint)
20
(+0.864s in SQ1)
20 Canadá
22
(+0.843s in Q1)
18 Mónaco
20
(+0.536s in Q1)
19 Barcelona
20
(+0.212s in Q1)
19 Austria
20
(+0.085s in Q1)
19 Gran Bretaña (sprint)
20
(+0.244s in SQ1)
20
(+0.713s in Q1)
Gran Bretaña
18
20
(+0.148s in Q1 - deployment issue)
Bélgica
19
22
(+0.436s in Q1)
Hungría
21
21
(+0.073s in SQ1)
Países Bajos (sprint)
20
22
(+0.229s in Q1)
Países Bajos
21
20
(+0.231s in Q1)
Italia
19
19
España
20
(+0.098s in Q1)
20
Azerbaijan
22
(+1.632s in Q1 - yellow flag)
22
(+0.322s in Q1)
Bahréin en Malasia
21
20
Singapur (sprint)
21
(+0.108s in SQ1)
20 Singapur
21
(+0.861s in Q1)
21
Estados Unidos
22
(+0.090s in Q1)
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