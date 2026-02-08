Los retos a los que se enfrenta Cadillac de cara a la F1 2026

No falta ambición en Cadillac y sus propietarios estadounidenses, TWG Motorsports y la empresa matriz de la marca, General Motors. Esto se refleja en su empeño por revelar la primera decoración de carrera del equipo durante un anuncio en el descanso de la Super Bowl, pero ese es solo un ejemplo de lo lejos que ha llegado la organización. Tras contratar rápidamente a cientos de empleados para su sede europea en Silverstone, el equipo también ha encargado unas instalaciones de última generación en Fishers, Indiana, que se convertirán en su sede principal y centro de producción.

Los múltiples ganadores de carreras Valtteri Bottas y Sergio Pérez se han incorporado al equipo con una gran experiencia y un profundo conocimiento de cómo debe ser una organización de F1 de primera línea, gracias a su paso por los equipos campeonesde l , Mercedes y Red Bull, respectivamente.

Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Cadillac Foto: Cadillac Communications

Entrar en la parrilla

El primer reto al que se enfrentó Cadillac fue conseguir entrar en la parrilla de salida en Australia, ya que no recibió la confirmación de que se le permitiría participar en la serie hasta noviembre de 2024. No podía permitirse esperar a recibir la autorización oficial para crear su incipiente equipo multinacional, pero a partir de ese momento se intensificó la contratación y ahora cuenta con una plantilla de más de 500 personas.

Hasta ahora, Cadillac ha cumplido todos los plazos internos que se había fijado, siendo uno de los primeros equipos en completar vueltas con su coche de 2026. «Nos enfrentábamos a plazos muy ajustados», declaró Lowdon a Motorsport.com. «Pero estoy muy orgulloso de que el equipo haya cumplido todos y cada uno de ellos. Ya he dicho antes con confianza que somos un equipo que va según lo previsto y seguimos yendo según lo previsto, lo que creo que es un gran logro para todos los miembros del equipo».

Sergio Pérez, equipo Cadillac F1 Foto: Cadillac Communications

¿Cuál es el objetivo de Cadillac para 2026?

Pero, como primer equipo de expansión de la F1 en una década, Cadillac no se hace ilusiones sobre los retos que aún le esperan en su temporada inaugural y más allá. No completó un número especialmente alto de vueltas (164) c o en la prueba de Barcelona y se prepara para dos semanas intensas en Baréin para pulir otros detalles. El hecho de utilizar motores y cajas de cambios de Ferrari debería serle muy útil, pero aún está por ver cuál será el nivel de competitividad de su primer chasis. Dada la gran cantidad de incógnitas que existen en esta etapa de la nueva era de la F1, fijarse como objetivo una posición concreta en el campeonato de constructores es una tarea inútil en este momento, pero Cadillac quiere ser una escudería respetable desde el principio, lo que demuestra que se toma en serio su objetivo.

«Cuando caiga la bandera en Abu Dabi, podremos echar la vista atrás y ver», dijo Lowdon. «Es un viaje hacia lo desconocido para todos los equipos con el nuevo reglamento y los nuevos motores. Va a ser una forma nueva de competir, y es muy, muy difícil establecer objetivos absolutos en una situación como esta. Pero analizamos constantemente todo lo que hacemos».

Pero pase lo que pase durante su temporada de debut, Lowdon subrayó que es crucial que el equipo se mantenga unido y aprenda de sus errores. Solo una cultura transparente y sin culpas puede ayudarle a conseguirlo, y el equipo ha contratado específicamente a personal con esa mentalidad.

«Creo que este es un juego de equipo. Y la clave de los juegos de equipo es inculcar una honestidad absoluta dentro del equipo con comentarios sinceros», dijo Lowdon. «Si cometemos errores en algún momento, estos errores pueden ocurrir. Estamos todos juntos en esto. Nos ayudamos unos a otros. Así es como funcionan los mejores equipos. Y estamos tratando de construir un equipo realmente bueno. Por lo tanto, seremos autocríticos, pero con las razones correctas en el corazón».