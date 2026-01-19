Los retos a los que se enfrenta Haas de cara a la F1 2026

La temporada de presentación de los coches para la campaña de Fórmula 1 de 2026 está en pleno apogeo después de que Red Bull y su escudería hermana, Racing Bulls, revelaran sus diseños en Detroit el jueves por la noche.

Red Bull presentó un diseño renovado que incorpora el azul de su nuevo socio Ford, mientras que Racing Bulls se mantuvo fiel a una decoración predominantemente blanca con detalles en negro y azul.

Y ahora le toca el turno a Haas, que presentará su coche de F1 para 2026 el lunes en un evento online, en lugar de algo extravagante como los equipos propiedad de Red Bull u otros de la parrilla.

Así que aquí tenemos un avance de la escudería estadounidense de cara a la próxima temporada.

¿Qué hay de nuevo en Haas?

Haas tiene un nuevo patrocinador principal, lo que ha reforzado sus lazos con Toyota tras firmar un acuerdo de colaboración técnica en 2024 , un acuerdo que ha proporcionado muchos beneficios al equipo estadounidense, especialmente con el simulador.

El desarrollo de un nuevo simulador con bucle cerrado para pilotos fue una de las prioridades poco después de firmar el acuerdo, ya que era algo de lo que Haas carecía gravemente, ya que anteriormente dependía del de Ferrari en Maranello gracias a su acuerdo sobre unidades de potencia.

Obviamente, esta no era la situación ideal, teniendo en cuenta que la fábrica de Haas se encuentra en Oxfordshire, por lo que Toyota ha estado ayudando al equipo, que se incorporó a la parrilla en 2016, a construir su primer simulador dedicado a la F1 en Banbury.

Esto también significó que Haas recibió un nuevo piloto reserva, Ryo Hirakawa, piloto de Toyota Hypercar que ha ganado dos veces el título del Campeonato Mundial de Resistencia con la marca japonesa. Este papel le llevó a disputar cuatro sesiones de FP1 en 2025 con Haas, que también recibió una forma alternativa de comprar piezas de coche con el acuerdo con Toyota.

Esteban Ocon, equipo Haas F1 Foto: Sam Bloxham / LAT Images a través de Getty Images

En lugar de que el propietario Gene Haas tenga que pagar a Dallara o Ferrari por piezas específicas, si el componente procede de Toyota, simplemente se deduce del dinero del patrocinio. A cambio, la asociación ha permitido a Toyota enviar a sus ingenieros a aprender los procesos y las ideas de diseño de la F1, sin tener que comprar su entrada en la parrilla c , como, por ejemplo, Cadillac.

Así pues, el acuerdo ha sido realmente beneficioso para ambas partes, pero en 2026 dará un paso más, ya que el equipo pasará a llamarse oficialmente TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team. Se trata de un acuerdo histórico para Haas, que cederá a Toyota la marca de su programa «Testing of a Previous Car» (Pruebas de un coche anterior), y el fabricante japonés amplía su compromiso de proporcionar a sus ingenieros, mecánicos y pilotos una valiosa experiencia en la F1.

Esto significa que MoneyGram dejará de ser el socio principal tras un acuerdo que comenzó en 2023.

¿Cuál es el mayor reto para Haas?

Aunque la asociación con Toyota ha ayudado a Haas en muchos aspectos, sigue teniendo el reto de intentar superar a competidores como Red Bull, McLaren y Ferrari, que cuentan con instalaciones mucho más potentes y una plantilla más numerosa.

Por lo tanto, es casi imposible que Haas se convierta en un equipo ganador, ya que simplemente no tiene el prestigio ni las herramientas a su disposición, y esto es algo que solo puede desarrollarse a lo largo de un largo periodo de tiempo.

El muro de boxes, por ejemplo, era antes una prueba evidente de la desventaja de Haas, ya que solo contaba con tres personas sentadas en la pasarela , frente a las seis o más , en un puro ejercicio de ahorro de costes. Para 2025, pasó a tener una pasarela de boxes para seis personas, pero sigue teniendo que ser mucho más eficiente con su financiación que otros equipos.

¿Cuál es el mayor activo de Haas?

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

El mayor activo de Haas es, sin duda, su director, Ayao Komatsu, que ocupa el cargo desde principios de 2024, tras sustituir al franco Gunther Steiner. Steiner había estado involucrado en la escudería estadounidense desde su debut en la F1 y, aunque hubo un momento álgido al terminar quinto en la clasificación de 2018, los tiempos se tornaron difíciles hacia el final, ya que terminó último en dos de las tres temporadas anteriores a su salida.

Así que la llegada de Komatsu, que anteriormente había sido director de ingeniería en pista, supuso un nuevo comienzo muy necesario para Haas, en parte gracias a que era todo lo contrario a Steiner. El impacto de Komatsu se notó de inmediato: Haas subió al séptimo puesto en el campeonato de 2024, se aseguró de aprovechar al máximo las herramientas de las que ya disponía en lugar de enfrentarse al propietario por la aparente falta de inversión, y trabajó más con Gene para mejorar la comunicación y hacerle comprender lo que se necesita para tener éxito.

El hombre de 49 años ha cambiado las cosas en todos los ámbitos y 2025 fue una prueba más de ello gracias a una nueva pareja de pilotos. Nico Hulkenberg se fue a Sauber, Kevin Magnussen fue descartado y llegaron el ganador de un Gran Premio, Esteban Ocon, y el prometedor joven Oliver Bearman.

Ambos pilotos trabajaron bien juntos el año pasado, ya que Haas consiguió su mayor puntuación en una campaña desde 2018 y el cuarto puesto de Bearman en México fue sin duda lo más destacado. Pero incluso si Haas tuviera una combinación diferente, uno sigue teniendo la sensación de que todo iría bien gracias al liderazgo de Komatsu y a los cambios que ha implementado , siendo el acuerdo con Toyota otro ejemplo más de ello.

¿Cuál es el objetivo de Haas en la F1 2026?

El éxito de Haas es muy relativo, dado su tamaño en comparación con otros equipos, por lo que en 2026 el objetivo debería ser simplemente más de lo mismo. En la clasificación de 2025, la escudería estadounidense terminó octava y, aunque fue un puesto más abajo que el año anterior, Haas sumó 21 puntos más en una temporada mucho más competitiva , como demuestra el podio de Sauber, novena clasificada, en Silverstone.

Aunque Haas no consiguió subir al podio, sí obtuvo algunos resultados excelentes, como el cuarto puesto en México, el sexto en Brasil y los Países Bajos, y el quinto en China. Se trata de un rendimiento excelente y, teniendo en cuenta que Haas cuenta con dos pilotos capaces de sumar puntos en un buen día, el equipo solo tiene que asegurarse de que Bearman y Ocon dispongan de un coche que les ayude a conseguirlo.