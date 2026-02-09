Los retos a los que se enfrenta McLaren de cara a la F1 2026

La Fórmula 1 ha sido a menudo una sucesión de dinastías. Una vez que un equipo descifra el código de un nuevo ciclo regulatorio, tiende a mantenerse ahí durante varios años hasta que los demás le alcanzan o se modifica de nuevo el reglamento. Pensemos en el Ferrari de Michael Schumacher, el Red Bull de Sebastian Vettel o el Mercedes de Lewis Hamilton.

Esa tendencia no resta mérito a lo impresionante que fueron esas carreras, al igual que el dominio continuado de McLaren en 2025, que se alzó con su segundo título consecutivo de constructores en Singapur en septiembre, fue una confirmación excepcional de su regreso a la cima.

Ganar en diferentes épocas

Pero ahora McLaren se enfrenta a su mayor reto. ¿Podrá su dominio sobrevivir a la mayor reorganización normativa en décadas?

Partiendo de cero con el chasis, la aerodinámica y la unidad de potencia, parece que pocas virtudes individuales se mantendrán tal cual. Pero las filosofías y metodologías subyacentes que convirtieron a McLaren en una máquina ganadora siguen ahí.

En una entrevista exclusiva para Motorsport.com sobre el curso de la temporada 2025, el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, consideró que su equipo no volvería a empezar de cero: "Hay un par de cosas que se mantienen, independientemente de la normativa técnica", afirmó Stella.

"Una es los fundamentos técnicos por los que buscamos la eficiencia aerodinámica, la interacción con los neumáticos y la refrigeración eficiente. Es algo universal. Y la segunda es que creo que hay una parte del know-how que es transferible al trabajo para 2026 y hay otra parte del know-how que hay que reinventar, por lo que no es transferible. Pero algunos aspectos de la metodología, o algunos aspectos relacionados con la forma de generar este conocimiento, serán transferibles.

"Así que, de las razones fundamentales por las que ahora nos encontramos en esta sólida posición, creo que hay una gran cantidad que es transferible y hay una cierta cantidad que, de alguna manera, se perderá, y será un terreno en el que, potencialmente, se producirá una nivelación entre todos los equipos, independientemente de dónde se encontraran en 2025".

En medio de todos los cambios entre 2025 y 2026, McLaren seguirá contando al menos con un proveedor de unidades de potencia constante, Mercedes, que ha causado la mejor impresión hasta ahora en las pruebas de Barcelona y ha parecido fiable desde el principio. McLaren también se ve reforzada por la llegada de Will Courtenay, procedente de Red Bull, que fue contratado originalmente como nuevo director deportivo en 2024 y que ahora se ha incorporado finalmente a la escudería con sede en Woking.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto: Clive Mason / Getty Images

Mantener una dinámica de pilotos intrigante

Otra área de estabilidad es la formidable pareja de pilotos de McLaren, formada por el actual campeón del mundo Lando Norris y el tercer clasificado de 2025, Oscar Piastri. Norris es un campeón del mundo brillantemente imperfecto, que superó sus propias dudas y las dificultades técnicas del McLaren de 2025 para hacerse con su primer título. Esa corona parecía inicialmente destinada a Piastri, hasta que el australiano sufrió una mala racha que lo relegó al tercer puesto, por detrás de Norris y del piloto de Red Bull,Max Verstappen ( ).

Si McLaren consigue competir en cabeza, será interesante ver qué ocurre con la dinámica interna del equipo de Woking entre Norris y Piastri. ¿Podrá la nueva confianza de Norris impulsarle a alcanzar cotas aún más altas o se hará Piastri aún más fuerte en su cuarto año al pulir sus pocas debilidades restantes?

En cualquier caso, McLaren se ha comprometido a "racionalizar" sus normas de participación, ya que mantiene una política de igualdad de trato. McLaren ya ha superado el mayor obstáculo al demostrar al mundo que puede hacer que las cosas funcionen con dos pilotos número uno, pero tampoco ha estado exento de problemas, como ha señalado Piastri.

"Probablemente nos causamos algunos quebraderos de cabeza innecesarios en algunos momentos del año pasado", dijo Piastri. "Como principio general y como forma general de competir, aporta muchos aspectos positivos, y se trata simplemente de cómo perfeccionarlo para intentar que solo haya aspectos positivos, básicamente.

Seguro que este año habrá algunos ajustes, pero creo que está bastante claro que seguimos queriendo correr como equipo tanto como podamos".