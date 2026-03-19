Los jefes de equipo de la Fórmula 1 se han reunido para analizar las conclusiones de los fines de semana de los Grandes Premios de Australia y China, mientras el nuevo reglamento del campeonato sigue bajo análisis.

Según los informes, todos los presentes coincidieron en que las carreras han tenido un alto nivel en términos de acción en pista y se mostraron satisfechos con la respuesta del público y los aficionados, por lo que actualmente no hay motivo de preocupación en ese aspecto.

Cualquier ajuste necesario será evaluado sin apresuramientos, evitando el riesgo de una reacción impulsiva que pueda generar más problemas.

Sin embargo, la clasificación está siendo señalada como una prioridad de revisión, con abundantes críticas tanto en Melbourne como en Shanghái, ya que los pilotos se ven obligados a utilizar la técnica de 'lift and coast' incluso durante su vuelta rápida, precisamente el momento en el que los coches y los pilotos deberían estar en su máximo rendimiento.

El objetivo es analizar medidas que permitan volver a vueltas lanzadas a fondo, sin necesidad de gestionar. Equipos y pilotos participarán en la resolución del problema, con estos últimos llamados a realizar una contribución significativa. Luego, la responsabilidad recaerá en la FIA, que deberá elaborar soluciones para llevar nuevamente a la mesa de negociación.

Por lo tanto, no habrá cambios antes del fin de semana de Suzuka. El parón en el calendario, provocado por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, proporcionará el tiempo necesario para evaluar posibles ajustes sin urgencia, teniendo en cuenta que la F1 volverá a pista en Miami el primer fin de semana de mayo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Según los informes, no se tratará de cambios radicales, sino de medidas específicas para eliminar o mitigar los problemas identificados durante los tres primeros fines de semana de carrera de la temporada.

Por lo tanto, no hay crisis. Los resultados de Melbourne y Shanghái han contribuido en gran medida a disipar las preocupaciones que se habían expresado en la previa de la temporada, y todos los presentes en la reunión de hoy coincidieron en que no es necesario tomar medidas urgentes.

Varios problemas críticos que surgieron durante los tests de pretemporada en Bahréin ya han sido resueltos o mitigados a lo largo del primer mes de la temporada, hasta el Gran Premio de China, sin necesidad de intervención correctiva por parte de la Federación Internacional.