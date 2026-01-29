Reunión de Horner con Mohammed Ben Sulayem aviva los rumores

El ex director ejecutivo y jefe de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, ha visitado la FIA en París, lo que ha suscitado preguntas entre los aficionados a la Fórmula 1.

Horner fue sustituido en su cargo en la escudería de Milton Keynes por Laurent Mekies el 9 de julio de 2025. Ha habido múltiples rumores sobre un posible regreso del británico al paddock. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado nada. Pero el hecho de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, haya compartido momentos de la visita de Horner en las redes sociales ha dado lugar a más especulaciones.

"Es maravilloso dar la bienvenida a Christian Horner a las oficinas de la FIA en París hoy. Me alegro de verte, amigo mío", escribió el presidente de la FIA en Instagram.

"Definitivamente va a comprar ese equipo de F1... Vamos", escribió un aficionado, mientras que otro añadió: "¿Qué va a comprar? La parrilla es aburrida sin él".

Muchos de los comentarios apuntaban a los recientes rumores que vinculaban a Horner con Alpine. El equipo francés confirmó esta semana que el exjefe del equipo Red Bull formaba parte de un grupo de inversores que han mostrado interés en la escudería.

Después de que Otro Capital, que incluye a inversores famosos como los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, y los atletas Travis Kelce, Patrick Mahomes y Rory McIlroy, adquiriera una participación del 24 % en Alpine en 2023, el grupo inversor está ahora considerando vender su participación.

En respuesta a los rumores de que Horner podría invertir, Alpine dijo en un comunicado: "No es ningún secreto que Otro Capital ha mantenido conversaciones preliminares para vender su participación en el equipo.

Con el rápido crecimiento continuo de la Fórmula 1, la valoración de los equipos ha ido aumentando y, como era de esperar, ha dado lugar a que múltiples partes interesadas quieran entrar en este deporte.

El equipo recibe regularmente visitas y contactos de posibles inversores, sobre todo teniendo en cuenta que Otro Capital ha declarado que se han mantenido conversaciones exploratorias. Una de las partes que ha expresado su interés es un grupo de inversores, entre los que se encuentra Christian Horner.

Cualquier acercamiento o conversación se lleva a cabo con los accionistas actuales, Otro Capital [24 %] y Renault Group [76 %]".

