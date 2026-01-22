Ir al contenido principal

Reunión por los motores de la F1: sin cambios para Mercedes y Red Bull

La reunión de los motoristas no produjo ninguna decisión en cuanto a modificar la manera en que se verifica la relación de compresión, por lo que las unidades de potencia de Mercedes y Red Bull serán consideradas legales al arrancar la temporada 2026 de F1.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Mercedes F1 W14 motor

Al final, todo queda como está: Mercedes y Red Bull Powertrains podrán iniciar la temporada con sendas unidades de potencia que en caliente son capaces de aumentar la relación de compresión hasta 18:1, mientras que en frío son verificadas regularmente a 16:1.

En la reunión de los motoristas que se celebró el miércoles no hubo tomas de posición por parte de la FIA, que, por el contrario, mantuvo su postura en defensa de la elección técnica que permite a Mercedes -y a sus equipos cliente- y a Red Bull -con Racing Bulls también- comenzar el nuevo ciclo reglamentario con una ventaja de rendimiento que puede medirse en más de 10 caballos y que puede equivaler a alrededor de un par de décimas por vuelta, es decir, un beneficio que puede valer un paquete aerodinámico completo.

Mercedes W17

Mercedes W17

Foto di: Mercedes AMG

Las quejas de Ferrari, Honda y Audi no surtieron ningún efecto. La idea de añadir un sensor en la cámara de combustión que permitiera a la Federación Internacional leer los datos también en caliente no encontró unanimidad, por lo que no existen herramientas para bloquear un concepto que para algunos es genial y para otros no es más que un truco que hace trizas el espíritu de las reglas.

Mattia Binotto, jefe del programa de F1 de Audi, esperaba que la reunión de motoristas pudiera al menos fijar algunos puntos sobre la actuación futura, pero en cambio todo se estancó en el status quo.

La nueva F1, por lo tanto, arrancará con polémicas y no está en absoluto descartado que haya quien presente una protesta oficial para elevar la tensión ya en el primer Gran Premio. Este es solo el primer caso que ha salido a la luz, pero parece que hay otras cuestiones no resueltas que podrían contaminar el inicio de un nuevo y esperado ciclo reglamentario.

