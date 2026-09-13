Reuniones de Buenos Aires en Madrid por el Gran Premio de F1

Mientras Madrid disfrutó de su fin de semana de fiesta con la Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring, que desde este año recibe al Gran Premio de España, la Ciudad de Buenos Aires buscó dar un paso para cumplir el sueño del regreso de la máxima categoría a la Argentina.

Para ello, el secretario de Deportes de Buenos Aires, Fabián "Chino" Turnes; el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan; y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella, empresa a cargo de las obras en el Autódromo, mantuvieron reuniones en la capital española con representantes de Liberty Media, compañía dueña de la F1. También estuvo Orly Terranova por parte del Grupo OSD, que trabaja como promotor privado de un eventual regreso del campeonato al país.

Hubo además encuentros con funcionarios de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid para conocer la organización del Gran Premio, el impacto económico que genera y la planificación de las obras y el funcionamiento del circuito.

"Es un Gran Premio que ha generado casi 500 millones de dólares para la ciudad. Creo que es un número significativo en todo lo que ha generado. Si uno camina por la ciudad, está casi explotada. No se consiguen hoteles, no hay lugares para salir a comer, se ve a la gente consumiendo, y creo que es lo que genera este tipo de eventos", dijo Turnes.

Valentín Díaz Gilligan y Fabián Turnes en el GP de España de Madrid Photo by: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

"Y creo que para la ciudad, bueno, ese desafío está bueno vivirlo, por eso fue parte también del viaje, de vivir toda esa experiencia. Más allá de la experiencia acá, justamente, en el circuito, es ver la experiencia también de la ciudad. Y es prepararnos para eso".

Mientras tanto, las obras continúan en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires con vistas a recibir en abril del año que viene el Mundial de MotoGP, campeonato del que también Liberty Media es propietaria, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca que sea el paso inicial para contar con un Gran Premio de F1.

"Nuestro primer desafío seguramente sea abrir con el MotoGP, que termina siendo esto pero de motos, con una menor escala, pero bueno, es el primer desafío para ver cuánto estamos preparados para, en un futuro, el sueño este de que venga un Gran Premio".

"Es como que cada día estamos un poquito más cerca, tenemos un buen diálogo, presentamos todo lo que nos piden. Este es el camino, sabemos que es lento. Después, como todo, hay coyunturas que sabemos que hoy no existen a nivel mundial, que capaz abren una ventana, y bueno, intentaremos tener la mano levantada para estar preparados".