Hija de Reutemann pide a Ecclestone que cuente "la verdad" de 1981

Cargar reproductor de audio

Hay heridas que nunca cierran, aunque pasen los años y la vida siga enfocada en otros desafíos, otros capítulos y otros objetivos. Así fue para Carlos "Lole" Reutemann desde el 17 de octubre de 1981 cuando en el GP de Las Vegas vio cómo se le escapaba de las manos, por circunstancias ajenas a él, la corona de campeón de F1 por la que había trabajado y soñado desde que comenzó a conducir autos en su Santa Fe natal.

Reutemann falleció el 7 de julio de 2021 con esa herida aún sin cerrar, y ahora es una de sus hijas, Cora Reutemann, antigua fotógrafa en carreras de Fórmula 1, quien busca que se conozca por qué su padre no terminó llevándose aquel campeonato hace ya más de 40 años.

"Esto empezó el día antes que falleciera mi papá", cuenta Cora en diálogo con Motorsport.com. "Tuve como un impulso y le mandé un audio a Bernie (Ecclestone) pidiéndole que por favor le grabe un audio a papá explicándole bien lo que había pasado que yo se lo iba a hacer escuchar. Era para que papá se vaya en paz. Lamentablemente falleció al día siguiente y eso no pasó. Bernie me llamó para darme el pésame y me dijo muy honestamente que le pidiera, cuando sea, lo que necesitara que él me lo iba a dar. Después de dos meses le mandé un mensaje diciéndole que lo único que necesitaba es que diga la verdad. Ahí empezó todo".

Carlos Reutemann, Williams FW07C, en el circuito de Las Vegas en 1981. Photo by: David Phipps

En la serie documental Lucky, estrenada en diciembre de 2022 y que repasa la vida de Ecclestone, el británico hace referencia a la definición del campeonato de 1981, que enfrentó como principales protagonistas a Reutemann, por lado de Williams, y a Nelson Piquet, por de Brabham, el equipo de Ecclestone.

"Había mucha fuerza G por la forma en que se habían puesto las curvas. Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos estaban en problemas con el dolor en sus cuellos. Carlos fue a hablar con la masajista que trabajaba en los boxes. Yo fui a ver a esta persona y después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson. No recuerdo si alguna vez lo conté a Carlos", admitió Bernie.

Los dichos de Ecclestone no pasaron desapercibidos, especialmente en Argentina, pero para Cora Reutemann fueron una respuesta al pedido que le hizo al ex mandamás de la Fórmula 1.

"Sentí que lo que hice en su momento tuvo influencia. Creo que Bernie no hubiera dicho nada si yo no le hubiera hecho sentir la importancia que tuvo para mi papá ese campeonato fallido. Creo que eso fue lo que pasó. Me puso contenta porque fue una manera de responderme públicamente y eso es mucho mejor", dice.

Gordon Murray y Bernie Ecclestone con Carlos Reutemann en 1975. Photo by: Motorsport Images

Sin embargo, Cora siente que tiene la misión de que se conozca más sobre lo ocurrido durante la temporada 1981, especialmente en cuanto a la legalidad de los coches de Brabham, que estuvo bajo la lupa aquel año.

"Es una cuestión de honor. Es para que se sepa la verdad, para que una se quede tranquila y tal vez se pueda revalorizar la imagen de papá y todo lo que fue como piloto de Fórmula 1. Bernie es una persona muy inteligente. No creo que él haya dicho todo esto sin saber que iba a tener la repercusión que está teniendo en este momento. Para mí él sabía que esto iba a tener mucha repercusión. Es una manera de decir: 'ganamos pero hicimos trampa'".

Respecto a por qué cree que es momento de buscar un reconocimiento para su padre, pese a que el propio "Lole" nunca lo buscó, Cora Reutemann responde: "Papá nunca habló del tema, pero era algo que se sentía que le había hecho daño. Creo que en alguna entrevista él dijo que no había un día donde no recordara el final del campeonato".

"Siempre quedó dando vueltas pero no se podía hacer nada. Y menos en esa época y menos él. Era imposible y tampoco era su estilo. Mi padre jamás en la vida hubiera hecho nada en contra o públicamente. Creo que por el contrato de confidencialidad tampoco podía. Tampoco es una linda manera de ganar diciendo que hubo trampa, a nadie le gusta eso. Hoy se ve con otra perspectiva, porque papá ya no está, (Frank) Williams ya no está, Bernie tiene 92 años. Para mí es el momento, sobre todo para Bernie, de saldar la cuenta".

De todos modos, Cora deja en claro que su intención no es cambiar el resultado final de la temporada 1981 de Fórmula 1 a través de una queja formal.

"Lo mío es un reclamo público y veremos cómo se desarrolla, pero no pienso hacer juicios ni nada de eso. Yo por lo menos se lo pedí (a Ecclestone). Después es él quien verá si quiere decir algo al respecto, si va a agregar a todo lo que ya dijo. Pero lo importante es que yo se lo pedí y que él fue receptivo a mí pedido".

"Lo dejo a su criterio. Que él responda. Creo que esto tuvo una repercusión mundial y tal vez él quiera, tal vez no quiera. Con esto ya me quedo tranquila. Obviamente que prefiero que esté escrito que el campeón mundial de F1 de 1981 fue Carlos Alberto Reutemann, pero no lo voy a pedir legalmente".

Más allá de lo que ocurra con Ecclestone, Cora finaliza la charla con Motorsport.com recordando cómo era su padre en sus años de pilotos de Fórmula 1: "Era un hombre muy apasionado. Amaba correr en autos, era su gran amor. Recuerdo cuando era chica y le buscaba la mirada y siempre estaba como en ese mundo de los autos. Siempre lo veía concentrado, siempre pensando, apasionado, perfeccionista, hábil, disciplinado. Se merecía ser coronado campeón del mundo".

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford, cuando ganó el GP de Mónaco en 1980. Photo by: Motorsport Images