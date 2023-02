Revelación de Ecclestone sobre Reutemann-Piquet enfada en Argentina

Unas declaraciones de Bernie Ecclestone, ex patrón de la Fórmula 1 y ex jefe de Brabham en la máxima categoría del automovilismo mundial, han causado indignación entre los aficionados argentinos al deporte motor en los últimos días.

El británico, quien alguna vez fuera dueño de la F1, reveló "un argumento financiero" para favorecer al brasileño Nelson Piquet, piloto de Brabham, frente al piloto de Williams, Carlos Reutemann, en la última y decisiva prueba de la temporada 1981, disputada en octubre en el intenso calor de Las Vegas (Estados Unidos).

"La pista tenía mucha fuerza G por la forma en que estaban trazadas las curvas [en sentido contrario a las agujas del reloj]. Y tras el primer día de pruebas, estaba claro que los pilotos tendrían dolor de cuello. Carlos consiguió hablar con un masajista en los boxes, fui a ver a esta persona y tras una discusión económica decidieron favorecer a Nelson. No sé si se lo he dicho a Carlos", dijo Bernie en declaraciones a la docuserie 'Lucky!', disponible en Latinoamérica en el servicio de streaming Star+.

Race winner Carlos Reutemann, Williams (Left) with a muted celebration on the podium with third placed Riccardo Patrese, Arrows (Right). Carlos failed to observe team orders given during the race to let his second placed team mate Alan Jones past. Jones refused to appear on the podium as a result.

Photo by: David Phipps