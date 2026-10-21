Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Revelan después de 14 años la reunión "secreta" de Lewis Hamilton con Red Bull
Christian Horner reveló que Lewis Hamilton mantuvo conversaciones secretas para unirse a Red Bull en 2012
Alex Harrington
Publicado: 21 oct 2026, 3:35
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
En un capítulo de su próximo libro, Drive, Christian Horner afirmó que Lewis Hamilton quería pasar a Red Bull antes de irse al equipo Mercedes. Según el exjefe de equipo, hubo una "reunión secreta" con el piloto en la casa de Adrian Newey.
En 2012, Hamilton "parecía estar perdiendo el entusiasmo en McLaren", escribió Horner. Su relación con su compañero de equipo Jenson Button se estaba deteriorando, y una serie de problemas mecánicos sumaban cada vez más tensión a una temporada ya complicada. Al revisar su teléfono un día, Horner se dio cuenta de que había perdido una llamada del padre de Hamilton, Anthony. Eso derivó en la reunión mencionada.
"Cuando luego se convocó una reunión secreta, con Lewis, en la casa de Adrian cerca de Ascot, mi instinto quedó confirmado", continuó Horner en sus memorias. "Buscaba dejar McLaren, y nosotros éramos su destino preferido.
"‘¿Qué haría falta para unirme a ustedes?’, dijo, mientras nos sentábamos. Adrian, que no es conocido por tener cara de póker, parecía eufórico".
Colocar a Hamilton junto al entonces vigente campeón mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel era "una perspectiva tentadora", pero Helmut Marko se opuso a la idea.
"Ciertamente, Helmut no pareció impresionado cuando escuchó la noticia", escribió Horner. "La llegada de Lewis probablemente afectaría a Sebastian, su protegido, y estaba claramente inquieto".
Añadió que el dinero se convirtió rápidamente en un punto de fricción. Cualquier acuerdo "requeriría sumas descomunales", y por eso Horner "no impulsó la idea con verdadera determinación".
Añadió: "Pero el acuerdo con Lewis iba a resultarle atractivo a alguien. Y tenía una buena idea de quién podía ser ese alguien".
Ese alguien fue Mercedes, donde se unió a Ross Brawn y Niki Lauda. Hamilton dejó McLaren a finales de 2012 y ganó seis de sus siete títulos mundiales con el equipo de Brackley, antes de pasar a Ferrari en 2025.
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