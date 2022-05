Ricciardo aclara su continuidad en McLaren para 2023

Cargar reproductor de audio

Brown causó un gran revuelo cuando dijo a Sky Sports que, debido a las continuas dificultades de Ricciardo para adaptarse a las características del coche de McLaren, su asociación no había estado a la altura de las expectativas.

"Obviamente nos gustaría ver a Daniel mucho más cerca de Lando (Norris) y tener una buena batalla interna", dijo.

"Daniel no se siente todavía cómodo con el coche, estamos intentando todo lo que podemos. De nuevo ha sido un fin de semana decepcionante".

"A excepción de la victoria (de Ricciardo) en Monza y de algunas carreras, en general no ha cumplido sus expectativas ni las nuestras, en cuanto a lo que esperábamos".

Las declaraciones de Brown fueron interpretadas por algunos como una sugerencia de que el futuro de Ricciardo en la escudería podría estar en peligro si no empezaba a tener otro tipo de resultados rápidamente.

Pero preguntado en el Gran Premio de Mónaco sobre los comentarios de Brown, Ricciardo dijo que aceptaba plenamente las críticas, y que estaba tan centrado como el equipo en dar la vuelta a la situación.

"No es falso, es bastante cierto", dijo. "En primer lugar, los comentarios no me los tomo como algo personal. Mi piel es bronceada, bonita y también gruesa. Nadie va a ser más duro conmigo que yo mismo".

"No quiero estar corriendo en los puestos 10 o 12. Ha sido un poco más, ciertamente, una prueba en términos de intentar subir y maximizarme en este coche. Pero estamos trabajando juntos y duro en ello. El equipo lo quiere, yo lo quiero, y estamos trabajando en ello".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo firmó un contrato de tres años con el equipo que lo mantiene hasta finales de 2023, pero causó intriga después del GP de España cuando sugirió que las conversaciones sobre su futuro comenzarían en el verano europeo.

Cuando Motorsport.com le pidió que aclarara si era definitivo que iba a terminar su contrato, Ricciardo insistió en que sus comentarios se debían a una confusión sobre el año.

"Sí, está claro", dijo. "Tengo un contrato hasta el final de 2023. El COVID me confundió, así que me confundí con los años".

Ricciardo tuvo una carrera decepcionante en el Gran Premio de España al quedarse fuera de los puntos, pero reveló que McLaren descubrió algunos problemas en su coche después del gran premio que contribuyeron a sus dificultades.

Aunque el equipo no revelará los detalles específicos sobre cuáles fueron los fallos, esos elementos se han solucionado para Mónaco, por lo que no debería repetirse esa situación.

"Básicamente encontramos un problema en el coche", dijo Ricciardo. "Se ha rectificado y al llegar a este fin de semana están todos solucionados. Es como un nuevo comienzo, digamos".

Pero aunque su McLaren debería funcionar mejor, Ricciardo es consciente de que todavía tiene que sentirse más cómodo con el coche para poder sacar un mejor rendimiento.

"Todavía hay más cosas que me gustaría sacar de él, que a veces puedo ver y otras veces es menos claro", dijo.

"Creo que también hemos tenido algunas cosas que no han salido, digamos, como queríamos y que han interrumpido algunas de las sesiones".

"Es una combinación de varias cosas, pero creo que incluso dejando eso de lado, ha sido un poco difícil para mí estar siempre al 100% con el coche y sentir que puedo hacer esas vueltas espectaculares".

"Ha habido algunas carreras en las que ha ido bien, pero, sinceramente, sigo trabajando en ello. Me encantaría decir que voy a ser medio segundo más rápido e impresionante en cada carrera, y estoy trabajando para conseguirlo. Pero sí, todavía es un poco un proceso".