Ricciardo admite frustración por haber pausado su regreso a la F1

Ricciardo se rompió la muñeca en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos de Zandvoort en agosto, lo que frenó su regreso a la F1 después de sólo dos carreras.



Ricciardo se quedó fuera cinco fines de semana de carreras mientras era sustituido por el piloto reserva Liam Lawson, pero volverá al volante del AT04 de AlphaTauri en el Gran Premio de EE.UU. de este fin de semana en el Circuito de las Américas.

"Ha sido frustrante ver las últimas carreras", dijo Ricciardo.

"Especialmente porque había llegado a un punto en el que estaba listo para volver a correr, y luego hice dos eventos y tuve que hacer una pausa de nuevo, pero en realidad, el tiempo sin competir pasó bastante rápido".

Ricciardo reveló que todavía no estaba a su "máximo potencial" cuando probó su mano en una sesión de simulador previa a Qatar, pero ahora siente que está totalmente listo para volver a competir.

"Mi mano está mucho mejor, y el simulador fue una forma útil de evaluarla", explicó.

"Lo probé la semana anterior a Qatar, pero no me pareció que estuviera a pleno rendimiento, así que pasé el resto de la semana en el Reino Unido, pasando más tiempo en el simulador, y llegué a un punto en el que me sentí preparado".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri en el paddock con Mark Webber

"Mi forma física en general está bien, ya que seguí entrenando todo lo que pude, aunque obviamente no pude hacer mucho con la mano o el brazo izquierdo durante un tiempo".

Mientras Ricciardo estuvo fuera de combate, Lawson y Yuki Tsunoda se beneficiaron de un AlphaTauri mejorado, que ha ayudado al primero a sumar dos puntos en Singapur.

Pero la escudería de Faenza sigue última en el campeonato, a siete puntos del noveno clasificado, Haas, que ha introducido cambios en su coche en Austin.

"El coche actual ha avanzado un poco desde la última vez que lo manejé, pero el simulador fue útil para hacerme una idea de lo que han aportado los cambios y las actualizaciones", comentó Ricciardo sobre cómo ha cambiado su monoplaza durante su recuperación.

"Sentí un poco su efecto, pero es una de esas cosas que creo que, una vez que salga a pista, las sentiré en todo su efecto".

"Estuve allí en Singapur cuando lo probaron por primera vez, y fue interesante escuchar las reacciones y los comentarios, que en su mayoría fueron positivos. Así que estoy deseando ver cómo es de primera mano".

