Ricciardo: en mi año sabático, no estaba seguro si regresaría a la F1

Daniel Ricciardo y McLaren se separaron a los dos años de un contrato de tres años después de que el australiano luchara por sentirse cómodo en el monoplaza de la escudería de Woking, fracasando en gran medida a la hora de igualar a su compañero de equipo Lando Norris.

Ricciardo se perdió gradualmente tratando de salir de su agujero en el desempeño del MCL36, después de haber tratado de forzar su estilo de conducción hasta tal punto que Red Bull "no le reconoció" cuando regresó al simulador de su antiguo equipo como tercer piloto.

Sus problemas con McLaren también afectaron mentalmente a Ricciardo, que perdió su entusiasmo por el automovilismo al embarcarse en un año sabático en lugar de intentar asegurarse un asiento más adelante en la parrilla o en cualquier otro campeonato.

En Zandvoort, el piloto de 34 años explicó que no estaba seguro de si volvería a competir antes de recuperar la confianza en Red Bull, lo que le llevó a volver a mediados de temporada con AlphaTauri.

"Hace seis meses no estaba seguro de si volvería a este deporte, ni de si volvería a competir", reveló Ricciardo.

"Incluso ahora, cada fin de semana es un bonus. Estoy aquí, estoy corriendo, me encanta. Voy a disfrutarlo. Realmente no hay demasiada presión ni nada.

"Siento que tengo un punto que demostrar, pero no estoy cargando demasiado peso con eso".

Daniel Ricciardo

Ricciardo sintió que había paralelismos con el piloto de Aston Martin Fernando Alonso, quien dijo que está tratando de disfrutar conscientemente más de las carreras de F1 después de su propio regreso, en lugar de simplemente vivir carrera a carrera.

"Eso es realmente a lo que he estado tratando de volver", dijo Ricciardo. "Regresar a los primeros días y al núcleo de por qué me metí en esto y las cosas que me motivaron y por qué quería estar aquí en esta posición.

"Volver a todo lo anterior y volver al puro disfrute del deporte y al amor por él".

"Probablemente se ha nublado un poco en los últimos dos años y no me encontraba en un lugar en el que disfrutara tanto como quisiera.

"Hablé con Fernando, recuerdo que fue en un vuelo. Habló sobre el tiempo libre y los beneficios de eso y ciertamente lo siento".

Ricciardo consiguió arrancar su regreso a la F1 con su antiguo equipo de Faenza completando dos carreras antes del parón veraniego, que luego pudo digerir durante las vacaciones de verano y que le han dejado "en un buen lugar".

"Definitivamente me lo estoy tomando carrera a carrera, pero quiero seguir corriendo unos cuantos años más", añadió.

"Creo que hace seis meses esa no era mi respuesta. Siento que vuelvo a tener esa energía joven, esa motivación y, en última instancia, esa felicidad y ese amor por volver a la parrilla y estar compitiendo".

"Estoy en un buen momento. Durante los seis meses de descanso, he hecho un montón de crecimiento personal o reflexionado y he vuelto a hacer las cosas bien.

"Obviamente, sólo he corrido dos carreras, pero esas dos carreras, no sólo en la pista, sino también fuera de ella, y la forma en que transcurrió el fin de semana y cómo me sentí a nivel personal, era exactamente lo que quería.

"Creo que era probablemente lo que había estado buscando durante un tiempo", finalizó.