Ricciardo: la atención por mi regreso era como si ganara el campeonato

Daniel Ricciardo, que fichó por Red Bull para esta temporada con un contrato de un año en calidad de tercer piloto, llegó en paracaídas para sustituir al despedido piloto de AlphaTauri Nyck de Vries después de 10 carreras.

El jueves, en Budapest, fue seguido por un equipo de cámaras de "Drive To Survive", de Netflix, y sus sesiones con los periodistas en el hospitality de Red Bull fueron multitudinarias.

Su sesión de entrevistas en la mesa redonda de Spa también fue muy popular. Esto llevó a Ricciardo a bromear diciendo que pensaba que los medios de comunicación podrían olvidarse de él una carrera más tarde y que la atención que cosechó en Hungría le hizo sentir como si hubiera ganado el campeonato del mundo.

Dijo: "Pensé que hoy sería mucho menor [la asistencia de los medios de comunicación]. Pensaba que ya se habían olvidado de mí".

Cuando se le pidió que reflexionara sobre su regreso a Hungría - con el ocho veces ganador de un gran premio clasificándose y terminando 13º después de verse atrapado en la carambola de la curva 1 que eliminó a los dos Alpine - Ricciardo respondió: "Definitivamente me propuse disfrutarlo todo.

"Incluso el día de los medios, hubo mucho. Bromeé, es como si acabara de ganar un campeonato del mundo.

"Había mucho interés, pero era algo que simplemente tienes que absorberlo todo y disfrutarlo.

"Creo que el fin de semana en general ha ido bien. El lunes estaba un poco hecho polvo; no me esforcé mucho y me limité a reflexionar".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo dijo que mientras hacía balance, había llegado a apreciar que sus fines de semana deberían definirse por si había maximizado el coche y no sólo por los resultados en carrera.

Y continuó: "Lo principal era que, sí, estaba contento con mi rendimiento, pero estaba contento por la forma en la que estaba volviendo a correr".

"El fin de semana fue probablemente tan caótico como lo esperaba. Realmente lo disfruté. Sentí que todo estaba bajo control y fue ajetreado, pero no demasiado".

Ricciardo, que fue pagado en 2022 para dejar su contrato con McLaren después de sólo dos de sus tres años programados, agregó: "Fue sólo una experiencia más agradable que supongo que probablemente me había encontrado más a menudo en el último año o así. Eso fue muy importante.

"Me clasifiqué el 13º y acabé el 13º, pero me sentí mucho más feliz de lo que parece.

"Muchas veces nos guiamos tanto por el resultado que nuestra felicidad depende de si conseguimos un podio o no. Pero creo que ser feliz incluso sin puntuar es la forma en la que quiero correr ahora.

"Obviamente, sigo estando muy obsesionado con los resultados, pero creo que he hecho todo lo que tenía que hacer.

"Aún así estoy contento con todo lo que he puesto en el fin de semana y también con el apoyo que he recibido del equipo".