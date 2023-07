Ricciardo: vuelvo a AlphaTauri porque quiero regresar a Red Bull

Daniel Ricciardo regresa a la F1 este fin de semana en el Gran Premio de Hungría como sustituto del despedido Nyck de Vries.

Aunque está entusiasmado con la idea de volver a competir, es consciente de que el AlphaTauri es el coche más lento de la parrilla y que el equipo está firmemente situado en la parte baja de la clasificación del campeonato de constructores.

Peor aún es el hecho de que se sabe que el coche AT04 ha tenido una debilidad a lo largo de la temporada en la entrada en las curvas, un área en la que Ricciardo luchó particularmente durante sus dos años en McLaren.

Eso podría crear un escenario en el que Ricciardo se encuentre luchando contra los mismos problemas que tuvo la última vez que compitió.

Cuando Motorsport.com le preguntó el jueves en el Hungaroring si este aspecto concreto del coche AlphaTauri le preocupaba, Ricciardo consideró que estaba en mejor posición para gestionarlo que en McLaren.

"Creo que lo que me perjudicó el último par de años fue que probablemente empecé a caer en una trampa en la que 'Oh, sí, este coche no me conviene. Necesito trabajar en esto y en esto'", dijo.

"Probablemente también puedes ser tu peor enemigo. Me remonto a mi primera calificación con McLaren, hice una gran calificación. Y eso fue cuando todavía no sabía mucho.

"Así que no pienso demasiado. Sé que el coche tendrá limitaciones y estoy seguro de que no se sentirá tan bien como el coche [el Red Bull] que piloté hace una semana. Pero trabajaré con él.

"Lo conduje en el simulador la semana pasada y parecía estar bien. Creo que fue un día sólido en el simulador. Obviamente tenemos que ver si se traduce, pero sí, pregúntame mañana cuando lo haya conducido".

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, con Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo dijo que tener tiempo fuera de la F1 después de su difícil paso por McLaren le ha hecho darse cuenta mejor de los errores que cometió, lo que debería ponerle en mejor posición para los retos en AlphaTauri.

"He aprendido mucho, y creo que no sólo de los dos últimos años", explicó.

"Teniendo los últimos seis meses para reflexionar sobre mi carrera, he sido capaz de ver algunas cosas que habría hecho diferente, o donde probablemente debería haber cambiado eso o haber hablado sobre eso".

¿Por qué Ricciardo aceptó el reto de AlphaTauri?

Casco de Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Aunque Ricciardo dejó claro cuando se fue de McLaren que sólo estaba interesado en volver a la parrilla de F1 con una máquina competitiva, dice que aceptó la conducción de AlphaTauri porque sentía que era la mejor manera de lograr su "sueño" de conseguir un asiento de nuevo en Red Bull, esto para 2025 y con mira al de Sergio Pérez.

Checo Pérez terminará contrato en 2024 y, aunque Christian Horner, jefe de Red Bull ha garantizado lo terminará, la situación será diferente para 2025.

Cuando se le preguntó qué había cambiado con respecto a su postura de que sólo quería competir con las mejores máquinas, Ricciardo dijo: "Creo que un par de cosas: "Creo que un par de cosas. Obviamente, he tenido suficiente tiempo libre para, digamos, reajustarme, pero también para volver a disfrutar. Ya lo he sentido en el simulador en lo que va de año.

"Pero también por eso quería conducir el coche y asegurarme de que sigue siendo lo que más me gusta hacer. Yo era, digamos, hasta la velocidad muy rápido, y se sentía tan bien de nuevo.

"También sabía que, después de todo lo que ha pasado en los últimos años y de volver a este deporte y tomarme un tiempo de descanso, sería muy difícil volver a la cima.

"Por supuesto, ese era mi deseo, pero creo que también hay que ser realista en algún momento y decir: 'Bueno, si quiero volver a, digamos, un asiento de Red Bull, entonces va a tomar un poco de un proceso y un camino'. Y esto, para mí, es el mejor camino en este momento

"Y también, hace seis meses, probablemente no estaba en un lugar para saltar en una oportunidad como esta. Pero ha sido el lujo del tiempo ahora, donde me he enamorado de nuevo. Siento que he vuelto a ser yo mismo, probablemente también en un entorno que me da mucha nostalgia."