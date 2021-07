Ricciardo explica su "mierda" en la presentación del F1 2022

Durante la cuenta atrás oficial para la presentación del Fórmula 1 de 2022 que la categoría reveló antes del Gran Premio de Gran Bretaña, a Ricciardo lo cazaron con un micrófono abierto siendo bastante sincero.

En comentarios que luego circularon por las redes sociales, se lo escuchó decir: "Sí, no, es terrible. Es una mierda, es peor".

Sin imágenes para hacer referencia a lo que Ricciardo estaba mirando, muchos supusieron que se refería al Fórmula 1 2022, ya que a los pilotos se les permitió echarle un vistazo de cerca.

Durante la posterior presentación oficial de la F1, el de McLaren sugirió que no todo el coche era agradable a la vista con una respuesta bastante diplomática.

"Me gusta la parte trasera", aseguró. "La parte trasera parece de la vieja escuela, me recuerda a 2008, con ese estilo, que es genial. La parte delantera es muy diferente, pero como todas las cosas, cuanto más las miras, más normal empezarás a verlas".

Sin embargo, hablando más tarde del asunto también en Silverstone, Ricciardo explicó que los comentarios que lo tomaron con un micro abierto no tenían nada que ver con el diseño del monoplaza 2022.

"Probablemente estaba hablando de otra cosa porque, para ser sincero, estábamos hablando de muchas cosas", se explicó el australiano.

"No recuerdo haber dicho nada de eso porque en realidad me pareció que era muy bueno. No habría sido tan agresivo, tal vez era la decoración, el color, pero sobre el coche no habría dicho eso".

Ricciardo dijo que en realidad estaba bastante confuso sobre la conversación en la que estaba involucrado cuando dijo esas palabras.

"De hecho, ahora tengo curiosidad", aseguró. “¿Estaba parado al lado de Lando (Norris)? No juro por Lando porque todavía es bastante joven".

"Pero aclararé que no pensé que fuera una mierda. De hecho, me pareció bien y creo que mencioné algo sobre que me gusta la parte trasera. No hay nada negativo sobre el nuevo coche".

Galería: Así es el monoplaza de la F1 para 2022 presentado en Silverstone

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Nuevo coche F1 2022 1 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 2 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 3 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 4 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 5 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 6 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 7 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 8 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 9 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 10 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 11 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 12 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 13 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 14 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 15 / 26 Foto de: Liberty Media Foto de grupo de los pilotos con el coche de F1 de 2022 16 / 26 Foto de: Liberty Media Foto de grupo de los pilotos con el coche de F1 de 2022 17 / 26 Foto de: Liberty Media Nuevo coche F1 2022 18 / 26 Nuevo coche F1 2022 19 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 20 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 21 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 22 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 23 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 24 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 25 / 26 Foto de: Formula 1 Nuevo coche F1 2022 F1 26 / 26 Foto de: Formula 1