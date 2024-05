Ricciardo golpeó el muro dos veces en su gran clasificación sprint de Miami

El viernes, Ricciardo proporcionó la última indicación de que está empezando a dar la vuelta a la esquina después de un duro comienzo de temporada 2024.

El ritmo prometedor de Ricciardo en China se quedó sin recompensa después de un choque con Lance Stroll, pero en la clasificación sprint de Miami el australiano consiguió un sorprendente cuarto puesto de salida para la carrera de 19 vueltas de este sábado.

Terminó a cuatro décimas del poleman Max Verstappen en el Red Bull, revelando que hizo contacto con la pared en sus vueltas de la SQ2 y la SQ3.

"Me siento muy bien", dijo Ricciardo a F1.com. "Estoy contento con la segunda fila, es increíble. En la primera vuelta de la SQ1 cometí un error, así que nos pusimos un poco bajo presión, pero fuimos mejorando a partir de ahí".

"Max se sorprendió de ser primero con su vuelta y yo me sorprendí de ser cuarto con la mía. Esperaba más del blando, pero no ha dado mucho más que el medio".

"Esperábamos que todo el mundo fuera mucho más rápido y no ha sido así. He tocado el muro en las dos vueltas, así que le he dicho al equipo que quería sacarle todo el partido".

"No sé si eso me hizo más rápido o no, pero íbamos a por todas y tenía mucha confianza en el coche".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Alexander Trienitz

Ricciardo sigue persiguiendo sus primeros puntos de la campaña y espera poder convertir su cuarto puesto de salida en un sólido botín, ya que los ocho primeros ganan puntos en las carreras sprint.

"Me encantaría ser más que octavo, seguro, me encantaría conseguir algunos puntos", dijo.

"Veremos qué pasa. Lo experimenté en México, salir delante es mucho mejor que salir 12º o 13º".

"(Comparado con) estar envuelto en un poco de caos en la primera vuelta, estar un poco más limpio delante es como un soplo de aire fresco".

Su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, fue eliminado en la 15º posición en la SQ2 después de tener problemas para realizar una vuelta lo suficientemente limpia.

"El ritmo era bueno en la SQ1, así que el coche estaba ahí", dijo Tsunoda.

"No lo aprovechamos al máximo y probablemente yo tampoco lo hice del todo bien. Creo que hacer dos vueltas rápidas habría sido mejor para nosotros, ese es el principal problema".